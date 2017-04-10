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Пора сажать: на Гродненщине приступили в весенним работам
11.04.2017 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Картофель для посадки тщательно отбирается. В приготовленную борозду укладывают семенной картофель.
В Беларуси весенние работы делают "талакой" — на посадку картофеля собирается вся родня.
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