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Пора сажать: на Гродненщине приступили в весенним работам

11.04.2017 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Картофель для посадки тщательно отбирается. В приготовленную борозду укладывают семенной картофель.

В Беларуси весенние работы делают "талакой" — на посадку картофеля собирается вся родня.

 
 
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В деревне Крутиловичи Дятловского района посадка картофеля уже идет вовсю. Землю под самый главный овощ традиционно распахивают плугом. Смотрите в фотоленте Sputnik,...

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