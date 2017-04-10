Зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать, заявил Александр Лукашенко сегодня во время общения с работниками «Речицадрева».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— 1 тысяча рублей — это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать. А дальше шевелитесь сами. Конечно, мы будем подталкивать — и руководители, и правительство. Но этот барьер, который у нас когда-то был, надо восстановить, — сказал Александр Лукашенко.

Президент также коснулся вопросов трудоустройства. В частности, в Речице насчитывается несколько сотен безработных — менее 1% от трудоспособных.

— Но и им надо предложить работу по квалификации. Многие хотят работать, большие деньги иметь, а в школе даже двойки не получали. Жизнь изменилась. Вы можете критиковать меня как угодно. Будут у вас другие президенты, и, если они захотят удержать страну, будут проводить такую же политику. Не можем мы себе позволить, когда в стране 350 тысяч, как они называют себя — «тунеядцев», ничего не делают. Это разве нормально? — заявил президент.

По его словам, среди этих людей — большое количество потенциальных правонарушителей, которые готовы пойти на преступления, чтобы добыть средства на проживание.

Александр Лукашенко заметил, что не против критики, однако прежде гражданам надо подумать о будущем страны. «Критиковать — критикуйте, только подумайте, к чему мы идем. Каждый сегодня должен работать, — убежден он. — Время непростое, но мы уже видим свет в конце тоннеля».

Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко поручил вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов в 2017 году. Но с условием соответствующего роста производительности труда.

В феврале средняя зарплата по стране составила 379 долларов. При этом получкой больше 400 долларов могли похвастаться только жители трех районов — Солигорского, Минского и Дзержинского. Больше 400 долларов получали также жители Минска, Жодино и Новополоцка.