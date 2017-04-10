



Планы по обеспечению роста средней зарплаты до 500 долларов в эквиваленте до конца текущего года являются нереалистичными.

Такое мнение в интервью Thinktanks.by высказала эксперт Белорусского экономического центра BEROC Катерина Борнукова. «Единственный быстрый способ достижения такого уровня средней зарплаты – накачать экономику деньгами. Но в этом случае в 2018 году мы получим высокую инфляцию и девальвацию. Хочется верить, что правительство не пойдет на такой риск, и зарплаты будут расти за счет повышения производительности труда», - сказала эксперт.

Рост зарплат до 500 долларов требует роста производительности на 25%

В прежние годы Беларуси удавалось достигать уровня средней зарплаты в 500 долларов, однако поскольку это происходило за счет печатания денег, в экономике активно накапливались дисбалансы, раз в несколько лет приводившие к валютным кризисам.

Катерина Борнукова напомнила, что к концу прошедшего года средняя зарплата в Беларуси была ниже 400 долларов в эквиваленте. То есть для того, чтобы достичь показателя в 500 долларов, необходимо обеспечить рост примерно на 25%. Однако случаев столь быстрого и значительного увеличения производительности в истории крайне мало.

«Рост производительности на 25% за год происходил разве что после эпидемий чумы, когда значительная часть населения умирала, и прежнее количество капитала распределялось на меньшее число людей», - отметила Катерина Борнукова.

Небольшое увеличение зарплат, которое наблюдается по сравнению с началом года, вряд ли является поводом для больших ожиданий. «Рост средней зарплаты в долларовом эквиваленте связан с укреплением курса белорусского рубля. Однако это происходит не потому, что правительство что-то делает правильно, это результат воздействия внешних факторов. Рост цены на нефть привел к укреплению российского рубля, а вслед за ним – и белорусского. Однако в связи с нестабильностью в Сирии можно ожидать падения российского рубля, которое повлияет и на нашу национальную валюту. А значит, ожидать значимого роста зарплат за счет укрепления белорусского рубля не приходится», - считает эксперт.

Для обеспечения роста зарплат нужна последовательная либерализация экономики

Катерина Борнукова отметила, что в принципе средняя зарплата в 500 долларов является достижимой для нашей страны. Однако это возможно лишь в результате повышения производительности труда. И этот процесс вряд ли будет быстрым. Сегодня большой потенциал увеличения производительности кроется в улучшении управленческих практик и перемещения рабочей силы из неэффективных предприятий в эффективные. Но пока меры в этом направлении не предпринимаются. Даже напротив – запрет на увольнения работников предприятий способен заморозить возможности роста экономики. Человеческие, управленческие и капитальные ресурсы останутся задействованными на неэффективных предприятиях, а значит, их нельзя будет использовать на эффективных.

Противоречивость экономических решений белорусских властей, которые пытаются проводить либерализацию, но постоянно делают шаги назад, фактически парализует руководство предприятий.

«Руководители госпредприятий сейчас находятся в управленческом аду: с одной стороны им нужно довести зарплаты до 500 долларов за счет роста производительности, с другой – им запрещено увольнять людей», - отметила Катерина Борнукова. Частные предприятия также плохо реагируют на неопределенность: не зная, как прогнозировать развитие ситуации, они опасаются делать инвестиции и даже планировать развитие. Иностранные инвесторы, которые и ранее не баловали Беларусь своими вложениями, тем более будут остерегаться принимать решения в условиях неопределенности.

«Возможности роста производительности труда, а, следовательно, и зарплат в долгосрочной перспективе будут зависеть от того, решится ли правительство взять курс на либерализацию и реструктуризацию экономики и насколько оно сможет быть последовательным при движении в этом направлении», - считает Катерина Борнукова.