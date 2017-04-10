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"Ювентус" принимает "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Онлайн TUT!

11.04.2017 21:34 — Разное | Tut.by  
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В первых четвертьфинальных матчах футбольной Лиги чемпионов итальянский «Ювентус» сыграет с испанской «Барселоной». В другом матче «Боруссия» должна была сыграть с «Монако», но этот матч перенесен.

В 1/8 финала «Ювентус» прошел «Порту», не пропустив в двух играх ни одного мяча.

«Барселона», в свою очередь, смогла пройти «Пари Сен-Жермен», проиграв в первой встрече 0:4. Ответный поединок завершился победой каталонцев — 6:1.

Фото: Reuters



 

Ювентус
  0−0  

Барселона
 
 
  

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн поединка «Ювентус» — «Барселона».

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В первых четвертьфинальных матчах футбольной Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" сыграет с испанской "Барселоной". В другом матче мадридский "Атлетико" примет на...

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