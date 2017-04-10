|
"Ювентус" принимает "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Онлайн TUT!
В первых четвертьфинальных матчах футбольной Лиги чемпионов итальянский «Ювентус» сыграет с испанской «Барселоной». В другом матче «Боруссия» должна была сыграть с «Монако», но этот матч перенесен.
В 1/8 финала «Ювентус» прошел «Порту», не пропустив в двух играх ни одного мяча.
«Барселона», в свою очередь, смогла пройти «Пари Сен-Жермен», проиграв в первой встрече 0:4. Ответный поединок завершился победой каталонцев — 6:1.
Фото: Reuters
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн поединка «Ювентус» — «Барселона».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первых четвертьфинальных матчах футбольной Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" сыграет с испанской "Барселоной". В другом матче мадридский "Атлетико" примет на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии