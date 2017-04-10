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Модификация "кукурузника" установила новый мировой рекорд

11.04.2017 22:05 — Разное | Ежедневник  
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Модификация "кукурузника" установила новый мировой рекорд

Фото: facebook.com/antonov.company

Украинский самолет Ан-2-100 установил мировой рекорд. Он поднял 3 202 кг на высоту 2 700 метров.

Легкий транспортный самолет Ан-2-100 государственного предприятия "Антонов" установил мировой рекорд.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook. пишет focus.ua.

Самолет поднял 3 202 кг и взлетел на высоту 2 700 метров.

"Есть рекорд! 3 тыс. 202 кг на высоту 2 тыс. 700 м! Ан-2-100", - говорится в сообщении.

Ан-2-100 – это современная модификация знаменитого легкого биплана Ан-2.

"Кукурузник" или "Аннушка" занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолёт, который выпускается уже более 60 лет. Первая версия Ан-2 была выпущена в СССР в 1947 году. 

Ан-2 производился в СССР, Польше и продолжает выпускаться в КНР. Всего было построено более 18 тыс. Ан-2. Экспортировался в 26 стран мира.

В июле 2013 года киевское авиационное производственное объединение «Антонов» объявило о начале лётных испытаний самолёта Ан-2-100 с турбовинтовым двигателем МС-14 производства украинской компании «Мотор Сич». Самолёт заправляется керосином, а не бензином, что повышает его рентабельность. Планируется переоборудование ряда самолётов Ан-2 из стран СНГ в вариант Ан-2-100.

 
 
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Украинский самолет Ан-2-100 установил мировой рекорд. Он поднял 3 202 кг на высоту 2 700 метров.

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