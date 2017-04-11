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Еще одно задержание крупного чиновника и девяти его подельников
Задержан за взятки начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергей Барисевич и еще девять фигурантов.
На сайте КГБ
Задержанные подозреваются, в том числе, в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Взятки поступали от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам и т.п.) с подчиненными предприятиями и организациями.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям 430 («Получение взятки») и 432 («Посредничество во взяточничестве») Уголовного кодекса Беларуси. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В настоящее время сотрудники КГБ продолжают расследование и оперативно-розыскные мероприятия в целях дальнейшего выявления иных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
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Задержан за взятки начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергей Барисевич и еще девять фигурантов.
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