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Еще одно задержание крупного чиновника и девяти его подельников

11.04.2017 18:58 — Разное | БДГ  
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Задержан за взятки начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергей Барисевич и еще девять фигурантов.

На сайте КГБ сообщается, что «выявлена и пресечена масштабная противоправная деятельность группы должностных лиц во главе с начальником главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета Барисевичем С.А. Задержано и помещено под стражу десять человек».

Задержанные подозреваются, в том числе, в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Взятки поступали от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам и т.п.) с подчиненными предприятиями и организациями.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям 430 («Получение взятки») и 432 («Посредничество во взяточничестве») Уголовного кодекса Беларуси. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В настоящее время сотрудники КГБ продолжают расследование и оперативно-розыскные мероприятия в целях дальнейшего выявления иных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

 
 
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Задержан за взятки начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергей Барисевич и еще девять фигурантов.

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