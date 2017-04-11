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ОДКБ: операции "Нелегал" будет придан статус постоянно действующей
11.04.2017 20:29 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр — Sputnik. Решение о придании операции "Нелегал" статуса постоянно действующей одобрил Постоянный совет ОДКБ, сообщила во вторник пресс-служба организации.
"Нелегал" — региональная операция по борьбе с незаконной миграцией.
© Sputnik Laura Sarkisyan
"Члены совета одобрили проекты соглашения о сотрудничестве государств — членов ОДКБ в борьбе с незаконной миграцией и решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о совершенствовании мер по противодействию незаконной миграции, предусматривающие придание операции "Нелегал" статуса постоянно действующей региональной операции ОДКБ", — рассказала пресс-служба.
При проведении операции "Нелегал" за период с 2008 года в государствах — членах ОДКБ выявили около одного миллиона нарушений миграционного законодательства. По ним наложены административные штрафы на сумму более 76 миллионов долларов. В отношении организаторов незаконной миграции было возбуждено более пяти тысяч уголовных дел. За торговлю людьми — свыше 400 уголовных дел, более 100 тысяч — по другим составам преступлений. Во время операции были задержаны более 1,6 тысячи лиц, которые находились в международном розыске.
Организация Договора о коллективной безопасности создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами — членами СНГ. В состав ОДКБ входят такие страны, как Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Узбекистан приостановил свое участие в деятельности организации в июне 2012 года.
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В государствах - членах ОДКБ с 2008 года в ходе операции "Нелегал" выявлено около миллиона нарушений миграционного законодательства.
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