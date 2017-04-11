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Вратарь, сидевший в автобусе рядом с пострадавшим футболистом "Боруссии", рассказал о взрыве
Вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки высказался по поводу
— В 19.15 мы выехали из отеля и спустились вниз по улице. Автобус свернул на главную дорогу, и практически тут же случился сильнейший взрыв. Я сидел сзади, рядом с Бартрой, которого ранило осколками стекла.
После взрыва мы все в автобусе сразу же пригнулись, у кого была возможность — лег на пол. Мы не знали, было ли что-то еще. Быстро появилась полиция, место оцепили. Мы все в шоке — никто ни секунды не думал о матче, — приводит
Как сообщает «
Матч финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако» решением УЕФА перенесен на среду, 12 апреля.
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Вратарь дортмундской "Боруссии" Роман Бюрки высказался по поводу взрыва около автобуса дортмундской команды, ехавшей на первый четвертьфинальный матч Лиги...
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