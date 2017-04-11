Вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки высказался по поводу взрыва около автобуса дортмундской команды, ехавшей на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Монако».



Фото: marca.com

— В 19.15 мы выехали из отеля и спустились вниз по улице. Автобус свернул на главную дорогу, и практически тут же случился сильнейший взрыв. Я сидел сзади, рядом с Бартрой, которого ранило осколками стекла.

После взрыва мы все в автобусе сразу же пригнулись, у кого была возможность — лег на пол. Мы не знали, было ли что-то еще. Быстро появилась полиция, место оцепили. Мы все в шоке — никто ни секунды не думал о матче, — приводит Blick слова Бюрки.

Как сообщает « Спорт-Экспресс » со ссылкой на издание Marca, защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра выписан из больницы и уже находится у себя дома. Испанец получил осколочное ранение после взрыва возле клубного автобуса. Бартра был единственным футболистом, получившим повреждения.

Матч финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако» решением УЕФА перенесен на среду, 12 апреля.