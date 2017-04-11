Белорусско-американский хоккеист Ник Бэйлен в скором времени женится на своей девушке Шелби Брам.

Ник сделал ей предложение во время осмотра их нового дома во Флориде.

«Я сказала „Да!“. Сегодня лучший день в моей жизни. Мы поехали смотреть наш новый дом. И, как только я открыла дверь, Ник сделал мне предложение самым красивым способом. С удовольствием проведу с тобой всю оставшуюся жизнь», — написала Шелби в своем инстаграме.

I SAID YES!!! Today has been the best day of my entire life! It started off with a early early morning travel to Florida to see our house for the first time! As I walked in the door to our gorgeous home nick had planned the most beautiful proposal you could ever dream of! I can’t wait to spend forever with you Fiancé Публикация от Shelby Bram (@sbram13) Апр 11 2017 в 12:30 PDT

Как рассказал Ник Бэйлен, в организации ему помогали друзья, родственники и супруга еще одного хоккеиста «Динамо-Минск» Райана Веске.

Today has been so surreal. Our first day in our new home together to start the rest of our lives together. I am truly blessed to have @sbram13 by my side for the rest of time. Thanks to everyone who helped me with the process. Especially to my and her family and @khvesce for the amazing set up! #shesaidyes Публикация от Nick Bailen (@ndbailen) Апр 11 2017 в 12:32 PDT

Отметим, что невеста Бэйлена Шелби Брам также является профессиональной хоккеисткой.

Ник Бэйлен прошлый сезон заканчивал в шведском «Векше», а новый начнет в челябинском «Тракторе». Предполагалось, что Ник сыграет за сборную Беларуси на чемпионате мира, но Дэйв Льюис сделал выбор в пользу других защитников.