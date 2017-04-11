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Ник Бэйлен объявил о скорой женитьбе

12.04.2017 00:03 — Разное | Tut.by  
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Белорусско-американский хоккеист Ник Бэйлен в скором времени женится на своей девушке Шелби Брам.

Ник сделал ей предложение во время осмотра их нового дома во Флориде.

«Я сказала „Да!“. Сегодня лучший день в моей жизни. Мы поехали смотреть наш новый дом. И, как только я открыла дверь, Ник сделал мне предложение самым красивым способом. С удовольствием проведу с тобой всю оставшуюся жизнь», — написала Шелби в своем инстаграме.

Как рассказал Ник Бэйлен, в организации ему помогали друзья, родственники и супруга еще одного хоккеиста «Динамо-Минск» Райана Веске.

Отметим, что невеста Бэйлена Шелби Брам также является профессиональной хоккеисткой.

Ник Бэйлен прошлый сезон заканчивал в шведском «Векше», а новый начнет в челябинском «Тракторе». Предполагалось, что Ник сыграет за сборную Беларуси на чемпионате мира, но Дэйв Льюис сделал выбор в пользу других защитников.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусско-американский хоккеист Ник Бэйлен в скором времени женится на своей девушке Шелби Брам.

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