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"Глубоко встревожен". Президент УЕФА выступил с заявлением по поводу взрыва в Дортмунде
Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с заявлением по поводу
— Я глубоко встревожен взрывами, произошедшими вечером в Дортмунде. Решение о переносе матча между «Боруссией» и «Монако» было правильным, поскольку мы всегда должны отдавать приоритет безопасности и охране всех болельщиков, представителей команд и игроков.
Хотел бы выразить искреннюю благодарность представителям двух клубов, местным властям и болельщикам за их взаимодействие, — сказал Александр Чеферин.
В связи с инцидентом с клубным автобусом дортмундской «Боруссии» матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» перенесен на среду, 12 апреля, и начнется в 19.45 по белорусскому времени.
Это решение было принято после встречи на «BVB-Штадион» с участием УЕФА, представителей двух клубов и местных властей.
По сообщению полиции, рядом с местом происшествия была
Взрывом были пробиты покрышки колес и выбиты некоторые стекла. От осколков стекла пострадал испанский защитник "Боруссии" Марк Бартра, с ранением руки он доставлен в больницу, где
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Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с заявлением по поводу взрыва в Дортмунде перед четвертьфинальной игрой Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако",...
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