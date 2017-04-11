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"Глубоко встревожен". Президент УЕФА выступил с заявлением по поводу взрыва в Дортмунде

12.04.2017 07:50 — Разное | Tut.by  
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Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с заявлением по поводу взрыва в Дортмунде перед четвертьфинальной игрой Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако», которая должна была пройти 11 апреля. Он выразил уверенность, что решение о переносе матча на 12 апреля было правильным, сообщает официальный сайт УЕФА.


Александер Чеферин. Фото: UEFA.com

— Я глубоко встревожен взрывами, произошедшими вечером в Дортмунде. Решение о переносе матча между «Боруссией» и «Монако» было правильным, поскольку мы всегда должны отдавать приоритет безопасности и охране всех болельщиков, представителей команд и игроков.

Хотел бы выразить искреннюю благодарность представителям двух клубов, местным властям и болельщикам за их взаимодействие, — сказал Александр Чеферин.

В связи с инцидентом с клубным автобусом дортмундской «Боруссии» матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» перенесен на среду, 12 апреля, и начнется в 19.45 по белорусскому времени.

Это решение было принято после встречи на «BVB-Штадион» с участием УЕФА, представителей двух клубов и местных властей.

По сообщению полиции, рядом с местом происшествия была найдена записка, в которой содержится признание ответственности за взрыв.

Взрывом были пробиты покрышки колес и выбиты некоторые стекла. От осколков стекла пострадал испанский защитник "Боруссии" Марк Бартра, с ранением руки он доставлен в больницу, где был прооперирован.

 
 
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Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с заявлением по поводу взрыва в Дортмунде перед четвертьфинальной игрой Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако",...

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