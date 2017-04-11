О связях Беларуси с космосом и праздничной программе в столичном планетарии в День космонавтики на радио Sputnik Беларусь рассказал заведующий Минским планетарием Александр Микулич.

"Такие фамилии, как Коваленок, Климук, Новицкий, известны многим, хотя космонавтов с белорусскими корнями больше. Валентина Терешкова имеет белорусские корни. Артемьев, недавно побывавший в космосе, тоже из Витебщины", — рассказал Микулич.

Если говорить о зарождении космонавтики, все знают имя Константина Циолковского, но есть Косберг и другие исторические личности, занимавшиеся проектированием в области космонавтики, о которых можно узнать подробнее, посетив Минский планетарий, отметил гость Sputnik.

Кроме того, по словам Микулича, праздничная дата знаменательна еще и тем, что наш соотечественник, уроженец Беларуси Олег Новицкий сейчас находится на орбите.

"В данный момент Олег Новицкий — единственный русскоязычный космонавт, который остался на орбите. И мы решили поддержать его, организовать массовую акцию. Флешмоб под названием "Поехали" начнется в планетарии в 17 часов. Таким образом, мы хотим поздравить, прежде всего, Олега Новицкого и всех космонавтов, которые находятся на орбите", — рассказал Микулич.

Собеседник Sputnik также рассказал о масштабной программе, подготовленной в Минском планетарии ко Дню космонавтики. Это сеансы для маленьких детей, рассказывающие про быт космонавтов на орбите, а также полнокупольный фильм "Возвращение на Луну" про миссии освоения Луны. Фильм будет транслироваться на куполе планетария в эффекте 3D.

Кроме того, гостей планетария ожидает классический киносеанс на прямоугольном экране "Зоопарк на орбите", повествующий о животных, которые побывали в космосе.

В праздничную программу планетария включен и документальный фильм, посвященный Олегу Новицкому. В настоящий момент белорусский космонавт находится на орбите уже во второй раз. Фильм рассказывает о нынешней и предыдущей космической миссии нашего соотечественника, моментах подготовки к полету, запуске ракеты и рабочих буднях космонавта.

Кроме того, Александр Микулич рассказал о проекте реконструкции Минского планетария, которым предусмотрено создание музея с постоянной экспозицией, посвященной белорусской и мировой космонавтике, знаменательным датам и личностям, внесшим наибольший вклад в развитие космической отрасли, в том числе, и в нашей стране.

Собеседник Sputnik вспомнил и непростой период после распада Советского Союза, когда общество "Знание", к которому относились все планетарии, пришло в упадок.

"Тогда был период замешательства, но потом в свое подчинение планетарий принял Дворец пионеров. Сейчас мы подчиняемся Минскому государственному дворцу детей и молодежи, который нам всячески помогает. Таким образом, мы вернулись в систему образования. Все программы и показы у нас образовательные", — рассказал Микулич.

Беседу с заведующим Минским планетарием Александром Микуличем слушайте на радио Sputnik Беларусь.