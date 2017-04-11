﻿ Флешмоб "Поехали": как в Минском планетарии отметят День космонавтики. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Флешмоб "Поехали": как в Минском планетарии отметят День космонавтики

12.04.2017 08:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

О связях Беларуси с космосом и праздничной программе в столичном планетарии в День космонавтики на радио Sputnik Беларусь рассказал заведующий Минским планетарием Александр Микулич.

"Такие фамилии, как Коваленок, Климук, Новицкий, известны многим, хотя космонавтов с белорусскими корнями больше. Валентина Терешкова имеет белорусские корни. Артемьев, недавно побывавший в космосе, тоже из Витебщины", — рассказал Микулич.

Если говорить о зарождении космонавтики, все знают имя Константина Циолковского, но есть Косберг и другие исторические личности, занимавшиеся проектированием в области космонавтики, о которых можно узнать подробнее, посетив Минский планетарий, отметил гость Sputnik.

Кроме того, по словам Микулича, праздничная дата знаменательна еще и тем, что наш соотечественник, уроженец Беларуси Олег Новицкий сейчас находится на орбите.

"В данный момент Олег Новицкий — единственный русскоязычный космонавт, который остался на орбите. И мы решили поддержать его, организовать массовую акцию. Флешмоб под названием "Поехали" начнется в планетарии в 17 часов. Таким образом, мы хотим поздравить, прежде всего, Олега Новицкого и всех космонавтов, которые находятся на орбите", — рассказал Микулич.

Собеседник Sputnik также рассказал о масштабной программе, подготовленной в Минском планетарии ко Дню космонавтики. Это сеансы для маленьких детей, рассказывающие про быт космонавтов на орбите, а также полнокупольный фильм "Возвращение на Луну" про миссии освоения Луны. Фильм будет транслироваться на куполе планетария в эффекте 3D.

Кроме того, гостей планетария ожидает классический киносеанс на прямоугольном экране "Зоопарк на орбите", повествующий о животных, которые побывали в космосе.

В праздничную программу планетария включен и документальный фильм, посвященный Олегу Новицкому. В настоящий момент белорусский космонавт находится на орбите уже во второй раз. Фильм рассказывает о нынешней и предыдущей космической миссии нашего соотечественника, моментах подготовки к полету, запуске ракеты и рабочих буднях космонавта.

Кроме того, Александр Микулич рассказал о проекте реконструкции Минского планетария, которым предусмотрено создание музея с постоянной экспозицией, посвященной белорусской и мировой космонавтике, знаменательным датам и личностям, внесшим наибольший вклад в развитие космической отрасли, в том числе, и в нашей стране.

Собеседник Sputnik вспомнил и непростой период после распада Советского Союза, когда общество "Знание", к которому относились все планетарии, пришло в упадок.

"Тогда был период замешательства, но потом в свое подчинение планетарий принял Дворец пионеров. Сейчас мы подчиняемся Минскому государственному дворцу детей и молодежи, который нам всячески помогает. Таким образом, мы вернулись в систему образования. Все программы и показы у нас образовательные", — рассказал Микулич.

Беседу с заведующим Минским планетарием Александром Микуличем слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В праздничный день столичный планетарий предлагает всем желающим присоединиться к "космическому" флешмобу в честь нашего соотечественника Олега Новицкого,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как приготовить пасхальный кулич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика