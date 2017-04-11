Чтобы приготовить пасхальный кулич, потребуются незамысловатые ингредиенты: 700 г муки, 160 г молока, 15 г разрыхлителя, 160 г сахара, шесть яиц, четыре желтка, 200 г масла, две чайные ложки соли, цедра одного лимона, 200 г изюма, ¼ ч. л. мускатного ореха и ½ ч. л. кардамона, поделилась со Sputnik Грузия кулинар Натия Монтгомери.

Сначала надо приготовить дрожжи. Для этого замешиваются 200 г муки, молоко и разрыхлитель. Такую смесь нужно оставить подниматься в течение 45 минут при комнатной температуре. Дальше смешиваются 500 г муки, соль, сахар и цедра лимона — сюда нужно постепенно добавлять яйца комнатной температуры, а также заранее подготовленные дрожжи. Две минуты необходимо перемешивать, чтобы образовался глютен и тесто приобрело клейкость. Затем в него добавляется размягченное масло, изюм, мускатный орех и кардамон. После этого смесь надо поместить в теплое место на 30 минут.

Получившееся тесто распределяют по формам таким образом, чтобы они заполнились на одну треть. Затем тесто нужно оставить на два часа, чтобы оно поднялось. И только после этого его можно отправить в накаленную до 180 градусов печь на 40 минут. По желанию приготовленные куличи можно посыпать сахарной пудрой и грецкими орехами.