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Эксперт: белорусские школьники открыли шесть новых астероидов
12.04.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Заведующий Минским планетарием Александр Микулич рассказал, что участники Клуба любителей астрономии, а это в большинстве своем школьники, сегодня активно занимаются поиском астероидов. И они уже открыли 6 таких объектов.
© Sputnik стрингер
"Около шести астероидов открыли. Сейчас ребята занимаются их описанием", — сказал он собеседник.
Свои достижения школьники представят в мае на конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного государства "Таланты XXI века". Также они выступят с докладом на празднике, который планетарий впервые проведет в честь Дня астероида в конце июня.
Микулич пригласил на празднование Международного дня астрономии 29 апреля. В обсерватории пройдут наблюдения. А на тротуаре возле планетария любители астрономии выставят свои любительские телескопы, в которые можно будет понаблюдать за звездами всем желающим.
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