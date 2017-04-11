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"Одни неудобные, другие не работают". Проверяем, как работает бесплатная подкачка шин на минских АЗС
Каждый из автомобилистов хотя бы раз в жизни подкачивал на АЗС шины. Услуга бесплатная, доступная да что тут кривить душой — крайне удобная, сразу и давление проверил, и колеса подкачал. AUTO.TUT.BY поставил себя на место клиента, которому понадобилось подкачать колесо, проверил, все ли компрессоры качают одинаково, и оценили удобство процесса подкачки.
Как мы проверяли
Инструментарий этого обзора — точный электронный манометр, который мы позаимствовали на сертифицированной СТО, и отвертка для золотника. Алгоритм проверки такой: приезжаем на автомобиле на АЗС, которые предлагают возможность воспользоваться компрессором для подкачки шин, стравливаем давление из одного колеса — для этого выворачиваем золотник почти до самого конца. Воздух выходит быстро: уже спустя 20 секунд давление падает до 1,6. Визуально такая покрышка выглядит приспущенной. Накачиваем ее компрессором на АЗС до 2,4 бара — такое давление подходит именно для нашего автомобиля (для каждой машины давление в шинах разное и предписывается производителем). Затем сверяем показания с нашим манометром. Параллельно оцениваем удобство пользования компрессором.
«Белоруснефть»: неудобные шланги и точный манометр
Стартует наш эксперимент на АЗС по адресу Шаранговича, 65. На первом из проверенных компрессоров шланг наматывается на подпружиненный барабан, как в провод в пылесосе. Храповой механизм тут уже поизносился: прощелкивает позиции и почти не фиксирует шланг. А потому он все время норовит смотаться.
Концевик шланга представляет собой 25-сантиметровую металлическую трубку с рукояткой. Стыкуешь трубку с ниппелем на колесе — и процесс пошел. Накачка начинается автоматически, только предварительно необходимо выставить на пульте управления компрессором нужное давление. Но неудобно, что во время всего процесса нужно держать ручку и слегка надавливать ею на ниппель. Пока спущенное колесо восстанавливало давление до 2,4 бара, пришлось сидеть рядом с ним на корточках.
Какое давление нагнетает компрессор? Ответить на этот вопрос — и есть цель статьи. Подсоединяем наш электронный манометр и видим на его дисплее заказанные 2,4 бара.
На второй проверенной АЗС «Белоруснефть» (проезд Масюковщина, 17) точно такой же компрессор не докачал 0,25 бара (проверяли дважды — в обоих случаях одинаковая недостача). Правда, в пользовании агрегат был сподручнее — тут шланг без механизма сматывания. На металлической рукояти резиновая оплетка сползла вниз. В результате держать трубку оказалось даже удобнее.
«А-100»: компрессоры не всегда в строю
На расположенной у МКАД АЗС «А-100» (ул. Казимировская, 39) мы нашли сразу три точки подкачки шин. Подъезжаем к первой, стравливаем давление из покрышки, подсоединяем шланг-пружинку, а тот слетает с ниппеля. Оказалось, что концевик шланга потерял «зуб», который фиксирует его на ниппеле, цепляясь за резьбу для колпачка. Ну да ладно, будем держать шланг руками, при этом сидя на корточках. И тут тоже накачка начинается автоматически — нужно лишь выставить требуемое давление. Компрессор гудит, но колесо не накачивается.
— А он не работает, пробуйте другой, — раздается голос из-за спины. Оказывается, один из посетителей уже знает о поломке. Переезжаем к третьему компрессору, так как место возле второго занято автомобилем, владелица которого пылесосит салон. Не поверите, ситуация тут повторяется — наконечник не держится на ниппеле, компрессор не работает. На то, чтобы разобраться с этим, уходит пара минут.
Освободилось место возле второго компрессора на АЗС «А-100». Ура! Он работает. Мы накачиваем колесо, удерживая соскакивающий шланг рукой, и затем проверяем давление своим манометром — ровно 2,4 бара.
На второй проверенной АЗС «А-100» (9-й км, Р-1) стоял точно такой же компрессор, но на концевике шланга еще не вывалился зуб-фиксатор. Потому шланг держался на ниппеле, хотя по легкому шипению можно было понятно, что часть воздуха уходит обратно в атмосферу. Зато не нужно сидеть у колеса на корточках. Результат проверки был точным — этот компрессор тоже накачал колесо до требуемых 2,4 бара.
«Газпромнефть»: удобно, но есть небольшой недобор по давлению
Далее мы оценили две АЗС «Газпромнефть-Белнефтепродукт» (улица Матусевича, 35а и 27-ой км МКАД). Тут компрессоры оригинального исполнения: ищите их на боковых стенах кассы-магазина АЗС. Шланги длиннее и гибкие, что удобно: они не тянутся назад, а длины хватает, чтобы проложить их по земле, а не через капот машины. Правда, после пользования желательно их смотать на специальную раму. В слякотную погоду вся собравшаяся на шланге грязь останется у вас на ладонях.
И еще один нюанс: компрессоры на АЗС «Газпромнефть-Белнефтепродукт» не начинают накачку автоматически, нужно нажимать кнопку на пульте. На обеих проверенных АЗС концевики шлангов без стравливания воздуха держались на ниппеле. Это значит, что в процессе подкачки не нужно сидеть рядом с колесом, удерживая шланг. Но на обеих проверенных АЗС компрессоры немного не докачали до уровня: контрольный манометр измерил 2,3 бара.
«Лукойл»: качает близко к норме, но не всегда удобно
Затем мы приехали на АЗС «Лукойл» по адресу проспект Дзержинского, 165. Тут установлен точно такой же компрессор с «ручкой-указкой», как на «Белоруснефти» — концевик в виде металлической трубки необходимо прижимать к ниппелю во время накачки. Алгоритм все тот же: стравливаем давление, выставляем давление накачки, стыкуем концевик шланга и ожидаем накачки, сидя на корточках. Проходит секунд 30 — и раздается сигнал готовности. Проверяем давление — на дисплее манометра видим 2,3 бара. Близко, но все же не идеал.
На второй из проверенных АЗС «Лукойл» (ул. Кижеватова, 44) находим самый диковинный компрессор. А диковинный он потому, что архаичный. Во-первых, он не автоматический. Во-вторых, с аналоговым манометром. Инструкция предлагает соединить шланг с ниппелем, а затем держать кнопку накачки до тех пор, пока стрелка не укажет на достаточное давление. И тут тоже концевик шланга уже изношен — плохо держится на ниппеле, много воздуха уходит мимо покрышки. Приходится сесть у колеса и плотнее прижимать концевик к ниппелю.
Нажимаем кнопку — и подпрыгиваем от внезапного шума: этот компрессор грохочет и гудит почти как отбойный молоток. Контролируем давление по аналоговому манометру, стараясь не пропустить заветную риску, обозначающую 2,4 бара. Накачали, проверили — манометр показывает 2,3 бара.
«United Company»: подкачка медленная и не везде
Далее едем на United Company (пр. Дзержинского, 65) и не находим там точки с компрессором. Спрашиваем у Google, есть ли у United Company АЗС с такой услугой. Он ведет меня на «АЗС № 1». Там действительно есть компрессор или, скорее, то, что от него осталось. Одним словом, тут шины не накачать. Решили поискать нужную АЗС на сайте United Company.
По данным сайта, в Минске только три АЗС сети United Company предлагают такую услугу. Мы решили ехать на проспект Победителей, 102 и улицу Будславскую, 5. По первому адресу находим на АЗС стандартный в управлении компрессор, но в оригинальном коробе. «Зуб» на концевике шланга отсутствует, поэтому приходится держать наконечник рукой, сидя на корточках рядом с колесом. Компрессор на United Company качал колесо раза в полтора дольше других, но в итоге проверки наш манометр выдал 2,35 бара. Принимаем.
А вот на АЗС United Company на улице Будславской мы компрессора не обнаружили, хотя сайт говорит о его наличии.
«Трайпл»: на каждой подкачке — разный результат
Услуга подкачки шин в Минске присутствует и на АЗС «Трайпл». На заправке на улице Ольшевского, 20/1 две точки подкачки под вывеской «Сервис-блок». Обе одинаковые на вид, но результаты дают разные.
Одна вместо 2,4 бара упорно накачивала 2,15 бара даже после двух попыток, причем при повторном подключении шланга манометр «Сервис-блока» справедливо показывал именно эту величину. Однако до 2,4 бара по показаниям нашего манометра этот компрессор так и не накачал колесо.
Вторая точка (которая ближе к дороге) работала исправно, нагнетая в колесо нужное давление. Еще один положительный момент на «Трайпле» — шланги обоих «Сервис-блоков» хорошо держались за ниппель. И тут при накачке можно было стоять на ногах, ничего не держа.
Средний балл на всех — 4
Вопиющих расхождений по давлению в работе подкачивающих станций мы не нашли. Это положительный момент в нашем эксперименте. Но много впечатлений мы получили от нюансов пользования компрессорами. В большинстве случаев приходится сидеть рядом с накачиваемым колесом, дабы держать шланг плотно и надежно соединенным с ниппелем. Это неудобно. Своевременно предупреждать о сломанном компрессоре не все считают нужным.
Факты таковы: даже простая необходимость подкачать колесо может привести к тому, что водителю придется пройти квест по поиску безупречно работающей бесплатной подкачки. А как быть уверенным, что компрессор показывает верное давлени? Ведь недокачаешь колеса — получишь повышенный расход топлива. Перекачаешь — автомобиль становится жестким. Так что наш совет таков: нет денег на свой компрессор — купите хотя бы высокоточный манометр.
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"Одни неудобные, другие не работают". Проверяем, как работает бесплатная подкачка шин на минских АЗС
AUTO.TUT.BY объехал десяток столичных АЗС в поисках лучшей точки подкачки шин.
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