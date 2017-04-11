Каждый из автомобилистов хотя бы раз в жизни подкачивал на АЗС шины. Услуга бесплатная, доступная да что тут кривить душой — крайне удобная, сразу и давление проверил, и колеса подкачал. AUTO.TUT.BY поставил себя на место клиента, которому понадобилось подкачать колесо, проверил, все ли компрессоры качают одинаково, и оценили удобство процесса подкачки.





Как мы проверяли

Инструментарий этого обзора — точный электронный манометр, который мы позаимствовали на сертифицированной СТО, и отвертка для золотника. Алгоритм проверки такой: приезжаем на автомобиле на АЗС, которые предлагают возможность воспользоваться компрессором для подкачки шин, стравливаем давление из одного колеса — для этого выворачиваем золотник почти до самого конца. Воздух выходит быстро: уже спустя 20 секунд давление падает до 1,6. Визуально такая покрышка выглядит приспущенной. Накачиваем ее компрессором на АЗС до 2,4 бара — такое давление подходит именно для нашего автомобиля (для каждой машины давление в шинах разное и предписывается производителем). Затем сверяем показания с нашим манометром. Параллельно оцениваем удобство пользования компрессором.



Давление в приспущенном колесе опускалось примерно до 1,6 бара

«Белоруснефть»: неудобные шланги и точный манометр

Стартует наш эксперимент на АЗС по адресу Шаранговича, 65. На первом из проверенных компрессоров шланг наматывается на подпружиненный барабан, как в провод в пылесосе. Храповой механизм тут уже поизносился: прощелкивает позиции и почти не фиксирует шланг. А потому он все время норовит смотаться.

Концевик шланга представляет собой 25-сантиметровую металлическую трубку с рукояткой. Стыкуешь трубку с ниппелем на колесе — и процесс пошел. Накачка начинается автоматически, только предварительно необходимо выставить на пульте управления компрессором нужное давление. Но неудобно, что во время всего процесса нужно держать ручку и слегка надавливать ею на ниппель. Пока спущенное колесо восстанавливало давление до 2,4 бара, пришлось сидеть рядом с ним на корточках.



На «Белоруснефти» шланг заканчивается внушительной трубкой-рукояткой, которую нужно прижимать к ниппелю во время всего процесса подкачки

Какое давление нагнетает компрессор? Ответить на этот вопрос — и есть цель статьи. Подсоединяем наш электронный манометр и видим на его дисплее заказанные 2,4 бара.



На первой их проверенных АЗС «Белоруснефть» компрессор накачал колесо до заказанных 2,4 бара

На второй проверенной АЗС «Белоруснефть» (проезд Масюковщина, 17) точно такой же компрессор не докачал 0,25 бара (проверяли дважды — в обоих случаях одинаковая недостача). Правда, в пользовании агрегат был сподручнее — тут шланг без механизма сматывания. На металлической рукояти резиновая оплетка сползла вниз. В результате держать трубку оказалось даже удобнее.



Управление компрессорами на почти всех проверенных АЗС простое и интуитивно понятное. Но есть нюансы с удобством подключения шланга к ниппелю

«А-100»: компрессоры не всегда в строю

На расположенной у МКАД АЗС «А-100» (ул. Казимировская, 39) мы нашли сразу три точки подкачки шин. Подъезжаем к первой, стравливаем давление из покрышки, подсоединяем шланг-пружинку, а тот слетает с ниппеля. Оказалось, что концевик шланга потерял «зуб», который фиксирует его на ниппеле, цепляясь за резьбу для колпачка. Ну да ладно, будем держать шланг руками, при этом сидя на корточках. И тут тоже накачка начинается автоматически — нужно лишь выставить требуемое давление. Компрессор гудит, но колесо не накачивается.



Из-за отсутствующего «зуба» концевик шланга не держится на ниппеле. Приходится удерживать шланг рукой

— А он не работает, пробуйте другой, — раздается голос из-за спины. Оказывается, один из посетителей уже знает о поломке. Переезжаем к третьему компрессору, так как место возле второго занято автомобилем, владелица которого пылесосит салон. Не поверите, ситуация тут повторяется — наконечник не держится на ниппеле, компрессор не работает. На то, чтобы разобраться с этим, уходит пара минут.



Лишь один из трех компрессоров на «А-100» работал

Освободилось место возле второго компрессора на АЗС «А-100». Ура! Он работает. Мы накачиваем колесо, удерживая соскакивающий шланг рукой, и затем проверяем давление своим манометром — ровно 2,4 бара.



Единственный работающий на проверенной АЗС «А-100» компрессор накачал колесо до требуемых 2,4 бар

На второй проверенной АЗС «А-100» (9-й км, Р-1) стоял точно такой же компрессор, но на концевике шланга еще не вывалился зуб-фиксатор. Потому шланг держался на ниппеле, хотя по легкому шипению можно было понятно, что часть воздуха уходит обратно в атмосферу. Зато не нужно сидеть у колеса на корточках. Результат проверки был точным — этот компрессор тоже накачал колесо до требуемых 2,4 бара.



В идеале концевик шланга должен хорошо держаться на ниппеле. На второй проверенной АЗС «А-100» так и было. И компрессор накачал колесо точно до 2,4 бара

«Газпромнефть»: удобно, но есть небольшой недобор по давлению

Далее мы оценили две АЗС «Газпромнефть-Белнефтепродукт» (улица Матусевича, 35а и 27-ой км МКАД). Тут компрессоры оригинального исполнения: ищите их на боковых стенах кассы-магазина АЗС. Шланги длиннее и гибкие, что удобно: они не тянутся назад, а длины хватает, чтобы проложить их по земле, а не через капот машины. Правда, после пользования желательно их смотать на специальную раму. В слякотную погоду вся собравшаяся на шланге грязь останется у вас на ладонях.



На «Газпромнефти» компрессоры оригинальной конструкции. Отличительные особенности: длиннющий гибкий шланг с целым концевиком и запуск компрессора не в автоматическом, а ручном режиме после нажатия кнопки

И еще один нюанс: компрессоры на АЗС «Газпромнефть-Белнефтепродукт» не начинают накачку автоматически, нужно нажимать кнопку на пульте. На обеих проверенных АЗС концевики шлангов без стравливания воздуха держались на ниппеле. Это значит, что в процессе подкачки не нужно сидеть рядом с колесом, удерживая шланг. Но на обеих проверенных АЗС компрессоры немного не докачали до уровня: контрольный манометр измерил 2,3 бара.



В обоих случаях компрессоры на «Газпромнефти» довели давление в приспущенном колесе до 2,3 бара, не дотянув до требуемы 2,4 бара

«Лукойл»: качает близко к норме, но не всегда удобно

Затем мы приехали на АЗС «Лукойл» по адресу проспект Дзержинского, 165. Тут установлен точно такой же компрессор с «ручкой-указкой», как на «Белоруснефти» — концевик в виде металлической трубки необходимо прижимать к ниппелю во время накачки. Алгоритм все тот же: стравливаем давление, выставляем давление накачки, стыкуем концевик шланга и ожидаем накачки, сидя на корточках. Проходит секунд 30 — и раздается сигнал готовности. Проверяем давление — на дисплее манометра видим 2,3 бара. Близко, но все же не идеал.



Насколько можно судить по внешней оболочке, компрессоры на «Лукойле» такие же, как на «Белоруснефти». Только цвета другие

На второй из проверенных АЗС «Лукойл» (ул. Кижеватова, 44) находим самый диковинный компрессор. А диковинный он потому, что архаичный. Во-первых, он не автоматический. Во-вторых, с аналоговым манометром. Инструкция предлагает соединить шланг с ниппелем, а затем держать кнопку накачки до тех пор, пока стрелка не укажет на достаточное давление. И тут тоже концевик шланга уже изношен — плохо держится на ниппеле, много воздуха уходит мимо покрышки. Приходится сесть у колеса и плотнее прижимать концевик к ниппелю.

Нажимаем кнопку — и подпрыгиваем от внезапного шума: этот компрессор грохочет и гудит почти как отбойный молоток. Контролируем давление по аналоговому манометру, стараясь не пропустить заветную риску, обозначающую 2,4 бара. Накачали, проверили — манометр показывает 2,3 бара.



На одной из АЗС «Лукойл» нам встретился компрессор с полностью ручным управлением и стрелочным манометром. При должной сноровке или с помощью друга можно справиться и с ним

«United Company»: подкачка медленная и не везде

Далее едем на United Company (пр. Дзержинского, 65) и не находим там точки с компрессором. Спрашиваем у Google, есть ли у United Company АЗС с такой услугой. Он ведет меня на «АЗС № 1». Там действительно есть компрессор или, скорее, то, что от него осталось. Одним словом, тут шины не накачать. Решили поискать нужную АЗС на сайте United Company.



На АЗС № 1 United Company подкачка давно не работает

По данным сайта, в Минске только три АЗС сети United Company предлагают такую услугу. Мы решили ехать на проспект Победителей, 102 и улицу Будславскую, 5. По первому адресу находим на АЗС стандартный в управлении компрессор, но в оригинальном коробе. «Зуб» на концевике шланга отсутствует, поэтому приходится держать наконечник рукой, сидя на корточках рядом с колесом. Компрессор на United Company качал колесо раза в полтора дольше других, но в итоге проверки наш манометр выдал 2,35 бара. Принимаем.



Компрессор на United Company с недержащимся концевиком шланга и качает дольше обычного. Но результат в 2,35 бара — хороший

А вот на АЗС United Company на улице Будславской мы компрессора не обнаружили, хотя сайт говорит о его наличии.

«Трайпл»: на каждой подкачке — разный результат

Услуга подкачки шин в Минске присутствует и на АЗС «Трайпл». На заправке на улице Ольшевского, 20/1 две точки подкачки под вывеской «Сервис-блок». Обе одинаковые на вид, но результаты дают разные.



На «Трайпле» шланги хорошо держатся за ниппель

Одна вместо 2,4 бара упорно накачивала 2,15 бара даже после двух попыток, причем при повторном подключении шланга манометр «Сервис-блока» справедливо показывал именно эту величину. Однако до 2,4 бара по показаниям нашего манометра этот компрессор так и не накачал колесо.



Один «Сервис-блок» на АЗС «Трайпл» не смог накачать колесо до требуемого давления даже с двух попыток

Вторая точка (которая ближе к дороге) работала исправно, нагнетая в колесо нужное давление. Еще один положительный момент на «Трайпле» — шланги обоих «Сервис-блоков» хорошо держались за ниппель. И тут при накачке можно было стоять на ногах, ничего не держа.

Средний балл на всех — 4



Услуга подкачки шин очень востребована. Местами собираются очереди из 1−2 машин, приезжают мотоциклисты, встречались даже велосипедисты и пара человек, накачивавших небольшие колесные камеры

Вопиющих расхождений по давлению в работе подкачивающих станций мы не нашли. Это положительный момент в нашем эксперименте. Но много впечатлений мы получили от нюансов пользования компрессорами. В большинстве случаев приходится сидеть рядом с накачиваемым колесом, дабы держать шланг плотно и надежно соединенным с ниппелем. Это неудобно. Своевременно предупреждать о сломанном компрессоре не все считают нужным.

Факты таковы: даже простая необходимость подкачать колесо может привести к тому, что водителю придется пройти квест по поиску безупречно работающей бесплатной подкачки. А как быть уверенным, что компрессор показывает верное давлени? Ведь недокачаешь колеса — получишь повышенный расход топлива. Перекачаешь — автомобиль становится жестким. Так что наш совет таков: нет денег на свой компрессор — купите хотя бы высокоточный манометр.