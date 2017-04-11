Еще несколько лет назад фестиваль «Космос наш» был кульминацией клубного сезона в стране. Созданный более 10 лет назад, он приобрел статус культового задолго до появления глобальных фестивалей электронной музыки на территории Беларуси. Казалось бы, «Космос» на Острове любви — это надолго. Но организаторы решили преподнести сюрприз.





— «Космос наш» был создан 12 лет назад, когда аура электронной музыки была другой. Вокруг была серость, и нам необходимо было дистанцироваться от общей массы развлекающихся людей с борсетками. Остров любви у СОК «Юность» нам здорово в этом помог, совсем немного времени потребовалось, чтобы фестиваль наработал себе громкое имя, его знали за пределами Беларуси. Но время шло, менялось представление о фестивалях электронной музыки, росли запросы аудитории. Видим, что пришло время сделать следующий шаг в развитии фестиваля, — говорит организатор фестиваля Вадим Кудряшов из компании JetSounds.

Фестиваль больше не будет проводиться на Острове любви у СОК «Юность».

— «Остров любви — это 10 лет невероятных историй и воспоминаний. К нам приезжало по десять тысяч человек, мы даже ввели слоган «Ибица на одну ночь». Начиная от Robinson, тянулась нескончаемая вереница авто. Но поколение сменилось, и мы должны меняться вместе с эпохой. Антураж фестиваля теперь будет больше соответствовать ожиданиям обеспеченных взрослых тусовщиков. «Космос наш» не будет закрытым, но теперь он станет премиум-ивентом в электронной музыке, — рассказывает Вадим Кудряшов.





— Мы рассчитываем в первую очередь на повзрослевших тусовщиков, которым не так интересны бесплатные бары и невысокий уровень вечеринок в них. Это иллюзии, что всем нравится танцевать в под диджеев, выступающих за 50 долларов. На «Космосе» будут люксовые лаунж-зоны, диджеи европейского уровня, которые уже выступали ранее на нашем фестивале, что позволит в определенной мере сохранить преемственность со старой версией. Уверены, что к нам приедут многие, так как состав участников учитывает многолетние приоритеты тысяч гостей нашего проекта. Их имена и новое место проведения фестиваля мы объявим в середине мая, и я абсолютно уверен, что все будут им рады, — резюмировал Вадим Кудряшов.

Двенадцатый «Космос наш» состоится 07.07.2017. Магия цифр, несомненно, присутствует. Станет ли новая версия фестиваля успешной — увидим в июле.

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