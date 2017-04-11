Мужчины в своем мнимом Men`s world создали огромное количество стереотипов о том, что женщина делает хуже них, а за что ей вообще браться не стоит. Казалось бы, здесь следует начать основательный разговор о том, насколько ошибочны их суждения и какая вообще глупость прогнозировать успех того или иного действия, основываясь на гендерной принадлежности исполнителя. Но мы не будем. Не сегодня. Давайте лучше отдадимся сладкой волне стереотипного мышления и вспомним несколько вещей, в которых женщины однозначно лучше мужчин.



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1. Социальные контакты

Женщины гораздо более активны в социальном плане, чем мужчины. Информация и опыт в женском мире распространяется быстрее света. Мне даже кажется, что когда появился интернет, дамы не сразу поняли зачем он нужен. И это однозначно хорошо. Бесконечно передавая друг другу всю возможную информацию, женщины совершенствуют социальные навыки до уровня, который мужчинам и не снился. Они ощущают нотки отдельных эмоций в обыденных фразах, различают гораздо больше выражений лиц. Конечно, у этого есть и эволюционная основа, но и высокоактивная социальная жизнь играет не последнюю роль. Мы на тысячу лет отстаем от женщин в общении. Возможно, поэтому они не любят болтливых мужчин. Наверное, дольше определенного времени слушать нашу речь невозможно. Они даже гордятся, если их мужчина немногословен. Так что общение — 1:0. Девочки ведут.





2. Сопереживание

Конечно, мужчины тоже могли бы сопереживать. Женщинам, детям, бездомным животным или героям «Титаника». Только, видно, миру это не нужно, и эта функция отключается в процессе воспитания. С девочками в этом плане дела обстоят лучше. Эту способность им разрешено развивать абсолютно безнаказанно, а во взрослом возрасте еще и гормональный фон подходящий. Трудно сказать, где бы мы сейчас были, если б и вторая половина человечества не задумывалась о чувствах окружающих. Мы смеемся порой над вашей нежностью, наивностью и жалостью к окружающему миру (случается даже к предметам), но это важный механизм для всего человечества, и мы благодарны вам за него.

Если спросят, я такого не говорил. 2:0.

3. Отстаивают права

И речь здесь даже не о правах женщин, которые, к слову, нарастают как снежный ком (так держать!), а о правах в принципе. Когда вы в последний раз слышали о мужчине, отстаивающем чьи-то права? Только о настоящем, о таком, которого в массе остальных мужчин только это занятие и выделяет. Нет, каждый готов, облачившись во все зеленое, и с автоматом наперевес отстаивать права на какой-нибудь земле, но на этом все. Права животных, растений, сексуальных меньшинств, планеты — все это отстаивают в большинстве своем женщины. И довольно успешно. Тут даже не ясно, многолетняя ли борьба за права женщин развила этот навык с последующей проекцией на другие объекты или же защищать права - это просто женский талант, которому стоит отдать должное. К слову, какие права мужчины получили в последние лет 50? Возможно, когда-нибудь мы позовём вас расширить и наши свободы. 3:0.





4. Разнообразие конкуренции

Возможно, женщины скажут, что это скорее минус, и хотели бы они жить попроще, как мужчины. Но в рамках сравнения «дружный» женский коллектив определенно выигрывает у первобытной мужской общины по степени сложности конкурентных взаимоотношений. В дамском кругу довольно редко практикуется физическое насилие, в то время как у мужчин — это норма норм. Возможно, вы скажете, что это касается в большей степени мальчиков и очень молодых мужчин, но это не совсем так. Просто опытные товарищи знают, когда и за что можно получить, и при каких обстоятельствах придется самому выступать агрессором. И стараются этого избегать. Этакий социальный договор. На нем и крепятся все конфликты. Совсем иная ситуация у женщин. Нам трудно понять, на чем там строится внутренняя иерархия, но очевидно механизмы сложны и очень разнообразны. Даже самим участницам не всегда легко разобраться. Но в итоге женщины оказываются еще более подкованы в социальном плане. 4:0.

5. Разрешение мира.

Женщины видят мир в большем разрешении. Детали и детали деталей, и еще цвета, запахи, и море звуков — вот картина мира ее глазами. Мужчины же воспринимают мир гораздо упрощеннее. Лайт-версия, так сказать. Будто там есть что-то, чего мы не достойны. Обидно даже. Бирюзовый цвет должно быть очень красив, не зря же его так замысловато назвали. Выходит, для того чтобы увидеть мир более полно, мужчине нужна женщина. И не просто нужна, ее еще слушать надо и повнимательнее. Шутки шутками, но зачастую мужчины, которые прислушиваются к своим женщинам, становятся успешнее своих более доминантно настроенных собратьев. Так что преимущества восприятия на вашей стороне. 5:0.



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6. Мотивируют.

Закончим наш короткий, но емкий список еще одной удивительной особенностью женщин — способностью к мотивации. Причем во всех проявлениях: от благородного побуждения своих детей к рывкам в светлое будущее до покупки абсолютно бесполезной мелочевки в супермаркете. Женщины побуждают сделать все что угодно. Остается уповать на настрой конкретной женщины, которая по той или иной причине нацелилась на вас. Спасенья нет, так что держитесь мужики. Ну, а если серьезно, данный пункт пересекается с огромным опытом в сфере социальных контактов, в результате которого чуть ли не каждая женщина становится неплохим психологом. После чего манипуляции с менее опытными особями вроде мужчин и детей становятся до забавного простыми. Но помните, девочки, как говорил дядя Бен (приемный отец Человека-паука) — «Большая сила влечет большую ответственность».