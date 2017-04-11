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В Минске пройдет конгресс участников космических полетов

12.04.2017 09:14 — Разное | Ежедневник  
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В Минске пройдет конгресс участников космических полетовМинске пройдет конгресс участников космических полетов">

Распоряжением премьер-министра создан оргкомитет для подготовки и проведения в 2018 году в Минске 31-го Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов.

Председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Владимир Семашко. Его заместителем - председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

В состав оргкомитета также вошли руководители ряда министерств, Управления делами Президента, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного комитета по науке и технологиям, Минского областного и Минского городского исполкомов, ОАО ”Пеленг“, Минского аэроклуба ДОСААФ. Также в составе оргкомитета - президент Федерации космонавтики России Владимир Коваленок.

Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 31-го Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов оргкомитету поручено до 15 мая 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Распоряжением премьер-министра создан оргкомитет для подготовки и проведения в 2018 году в Минске 31-го Международного конгресса Ассоциации участников космических...

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