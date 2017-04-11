Казалось бы, в своей квартире каждый волен делать все что угодно: полы менять, стены ломать, балконы с кухней соединять. Но ремонт, тихо переходящий в перепланировку, не останется незамеченным ни соседями, ни представителями жилищно-эксплуатационной службы. Рано или поздно на пороге квартиры появится группа уполномоченных товарищей. Начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович рассказал TUT.BY, кого владелец квартиры обязан впустить в свое жилье.



Фото: urist-sian.ru

— В Правилах пользования жилыми помещения, которые утверждены постановлением Совета Министров № 399, прописано, кого владельцы квартир обязаны впустить в жилые и нежилые помещения, говорит Геннадий Акстилович. — К ним относятся работники организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.

Например, сотрудники водоканала имеют право зайти «в гости» для проверки исправности счетчиков воды, сверить данные по оплате. Газоснабжающая организация проверяет функционирование сетей газоснабжения, газового оборудования (газовой плиты, колонки), вентиляции. А вот электроснабжение на сегодняшний день в квартирах не проверяется, поскольку ответственность за состояние проводки, розеток несет собственник помещений.

В зоне ответственности эксплуатирующей организации жилищного фонда находятся системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции. Для технического обслуживания и профосмотров этих инженерных систем установлен порядок и периодичность их проведения, по каждому дому есть свой график посещений. В законе «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» четко указано, что в случае необходимости предоставления доступа в плановом порядке в жилое помещение, собственника должны предупредить за сутки. В аварийных ситуациях они имеют право требовать незамедлительного доступа в помещение. Обслуживание осуществляется согласно технологическим картам, разработанным для каждой серии домов. В рамках этих «профосмотров» заодно проверяется соответствие квартиры данным, указанным в техпаспорте. То есть на вариант, что вы сделаете втайне перепланировку и никто этого не заметит, не стоит рассчитывать.

Впрочем, если вы просто переложили плитку или поменяли окна, у комиссии претензий не будет. Другое дело, если обнаружится факт перепланировки, требующей разрешения и согласования. Во-первых, придется платить штраф. А во-вторых, не факт, что «самоволку» получится узаконить.

С 1 января 2017 года за самовольные переустройство или перепланировку жилых и нежилых помещений, в том числе инженерных систем, произведенное без изменения несущей способности конструкций, придется заплатить штраф в размере до 30 базовых величин (для юрлиц — от 30 до 50). Если ваша «самоволка» привела к снижению несущей способности конструктивных элементов здания, а также если произведено переоборудование вентиляционных шахт и каналов, штраф составит от 30 до 50 базовых величин, (для юрлиц — от 50 до 70).

Потом, по усмотрение администрации района, при наличие технического заключения о возможности принятия самоволки в эксплуатацию, перепланировку могут и согласовать. Техническое заключение готовится специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии. Для того, чтобы самовольная перепланировка была окончательно узаконена, необходимо обратиться за государственной регистрацией изменений в жилом помещении, возникших в связи такой перепланировкой.

Если вы увлеклись перепланировкой настолько, что есть угроза обрушения конструкций, то про регистрацию можно забыть. Более того, такого домовладельца еще заставят привести все в прежнее состояние за свой счет.

Существует мнение, что проще сначала сделать перепланировку, а потом, заплатив штраф, узаконить ее. На самом деле это не совсем так:

— Сегодня прием документов на получение разрешения осуществляется через «Одно окно», и набор документов для подачи минимален: заявление, согласие членов семьи, документы на квартиру (свидетельство, что вы собственник и техпаспорт), — объясняет Геннадий Акстилович. — Принятие решение составляет примерно 15 рабочих дней. И надо понимать, что не все работы требуют такого согласования. Если вы собираетесь делать именно перепланировку, то проще всего взять техпаспорт и на плане квартиры нарисовать то, что вы планируете сделать. С этим нужно обратиться либо в эксплуатирующую организацию (там периодически проводят прием граждан по вопросам перепланировок), либо в администрацию района. Там скажут, какой вид работ потребует изготовления проекта и согласования.



Фото: jurprovodnik.ru

Напомним, какие работы надо согласовывать, а какие нет:

Без проекта и согласования можно:

менять напольное покрытие в соответствии с техническим регламентом выполнения работ (линолеум на ламинат, ламинат на плитку и т.п.);

переносить змеевик с одной стены ванной на другую;

менять межкомнатные двери;

переносить розетки;

менять электропроводку и выключатели;

делать встроенные шкафы и антресоли;

менять унитаз, мойку и устанавливать душевую кабину;

остеклять балкон или лоджию, менять окна (но только если ваши окна не выходят на главные улицы и площади города, перечень которых определяется местным исполкомом).

Требуют согласования в администрации района:

разбор или установка новых перегородок в комнатах, кладовках и других подсобных помещениях;

установка новой или разбор старой стены для увеличения или уменьшения площади комнаты;

установка на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций, в том числе используемых для приема телевизионных программ наземного и спутникового вещания, кондиционеров.

Работы, которые требуют и согласования и проекта:

перенос газовой плиты;

гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляция;

любые изменения в несущей стене;

замена батареи.

— Если перепланировка затрагивает несущие конструкции, то есть предполагается разборка каких-то частей стен, их снос, то на проведение таких видов работ предварительно составляется проектная документация и представляется для изучения в местный распорядительный орган, — объяснят законный порядок получения разрешения на перепланировку Геннадий Акстилович. — На основании проекта принимается решение о возможности выполнения работ. После окончания согласованных работ, комиссия утверждает акт о приемке, проверяется, выполнены ли работы в соответствии с проектом, соответствуют они строительным, пожарным, санитарно-гигиеническим и иным нормам.

— Организация комиссий по приемке жилых помещений после перепланировки возложена на местные исполнительные органы. Как правило, своими решениями они утверждают состав комиссии из компетентных специалистов. Если в доме есть товарищество собственников, то в комиссию входит в обязательном порядке его председатель или представитель. Иные жители дома в приемке не участвуют.

Однако при этом любой житель дома имеет право обратиться в эксплуатирующую организацию с требованием провести проверку или обследование жилого помещения соседей, с целью установления факта самовольной перепланировки.

Организация в обязательном порядке должна провести исследование на месте, а в случае обнаружения работ по перепланировке истребовать проектную документацию, разрешение администрации района. Если эти работы выполняются самовольно, то принимается решения о приостановлении этих работ.

И не забывайте про порядок проведения работ по перепланировке: в будни с 9 до 19, в выходные и праздничные дни шумные работы запрещены.