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Коммунальщики: в Могилеве отремотировали 20% дорог от запланированного

12.04.2017 09:38 — Разное | Tut.by  
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Ремонт дорожного покрытия в Могилеве на 11 апреля выполнен на 20% от запланированного объема, сказал генеральный директор управления коммунальных предприятий Андрей Киблов. Работы идут по утвержденному графику.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Дороги в Могилеве ремонтируют дорожно-мостовое предприятие и еще несколько дорожно-строительных организаций города. На 11 апреля было отремонтировано примерно 4 тыс. кв. м дорожного покрытия.

По словам директора ДМП Сергея Маслова, на скорость и качество ремонта серьезно влияют погодные условия. Выполнение ямочного ремонта при минусовых температурах и во время дождя не гарантирует его качество, которое строго контролируется городской властью.

Глава города Владимир Цумарев поручил снять в ближайшее время возникшие финансовые вопросы с подрядными организациями. Завершить ремонт дорожного покрытия в Могилеве планируют к майским праздникам.

 
Теги: Могилев
 
 
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"Выполнение ямочного ремонта при минусовых температурах и во время дождя не гарантирует его качество, которое строго контролируется городской властью".

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