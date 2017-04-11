Ремонт дорожного покрытия в Могилеве на 11 апреля выполнен на 20% от запланированного объема, сказал генеральный директор управления коммунальных предприятий Андрей Киблов. Работы идут по утвержденному графику.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Дороги в Могилеве ремонтируют дорожно-мостовое предприятие и еще несколько дорожно-строительных организаций города. На 11 апреля было отремонтировано примерно 4 тыс. кв. м дорожного покрытия.

По словам директора ДМП Сергея Маслова, на скорость и качество ремонта серьезно влияют погодные условия. Выполнение ямочного ремонта при минусовых температурах и во время дождя не гарантирует его качество, которое строго контролируется городской властью.

Глава города Владимир Цумарев поручил снять в ближайшее время возникшие финансовые вопросы с подрядными организациями. Завершить ремонт дорожного покрытия в Могилеве планируют к майским праздникам.