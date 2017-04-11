



События 4 и 7 апреля спровоцировали жесткую полемику в политических кругах. «Китайские болванчики», которые «кивают» вместо того, чтобы анализировать ситуацию – это, по словам Путина, союзники Америки по НАТО.

Президент Владимир Путин в интервью телерадиокомпании «Мир» заявил, что доказательств применения сирийскими войсками химического оружия нет. Он также назвал союзников Америки по НАТО «китайскими болванчиками», которые «все кивают», - пишет РБК.

«Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции Совета Безопасности ООН наносится удар по суверенной стране. И, несмотря на это, явное нарушение международного права, все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать», — заявил президент России.

По словам Путина, ситуация очень похожа на события 2003 года, «когда был использован надуманный совершенно предлог для ввода войск в Афганистан». «Страна разрушена, кстати говоря, именно после этого начался бурный рост террористических различных организаций, движений, возникла ИГИЛ та же самая, другие организации. Все это знают, все это понимают, но опять наступают на те же самые грабли», — добавил президент.

Риторика разгорелась после событий 4 апреля, когда в Сирии было применено химическое оружие и погибло около 100 человек, среди которых были десятки женщин и детей, Ситуация обострилась после ракетного удара США по сирийской базе, нанесенного 7 апреля.

Представитель Белого дома Шон Спайсер заявил о политической изоляции России в вопросе о Сирии. «Россия находится на острове, когда речь идет о поддержке Сирии», — сказал Спайсер и добавил, что Москва поставила себя в один ряд с несостоявшимися государствами. «В данном конкретном случае нет сомнений в том, что Россия изолирована, она присоединилась к Северной Корее, Сирии, Ирану. Это не та группа стран, с которыми вы хотите общаться. За исключением России это все несостоявшиеся государства», — добавил Спайсер.

Глава Госдепа Рекс Тиллерсон призвал Москву пересмотреть свою позицию. «Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может стать частью этого будущего и сыграть важную роль или же остаться союзником этой группы [Сирии, Ирана, «Хезболлы»], которая, как мы считаем, не будет отвечать интересам России в долгосрочной перспективе», — заявил Тиллерсон.

Представитель МИДа Мария Захарова назвала слова Тиллерсона «игрой мускулами», а никак не ультиматумом.