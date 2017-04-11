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Постановлением Совета министров от 10.04.2017 года №266 утверждено Положение о порядке утилизации изъятых из обращения некачественных и фальсифицированных кормов и кормовых добавок.

Согласно документу, владельцем осуществляется изъятие из обращения некачественных и фальсифицированных кормов и кормовых добавок, а также с истекшим сроком годности в случаях: установления факта фальсификации кормов и кормовых добавок; признания кормов и кормовых добавок по результатам лабораторных исследований (испытаний) некачественными; истечения срока их годности, сообщила пресс-служба Совмина.

Корма и кормовые добавки с истекшим сроком годности должны быть изъяты из обращения до истечения срока годности, указанного на упаковке, позволяющего использовать их по назначению.

Изъятые из обращения некачественные и фальсифицированные корма и кормовые добавки, а также с истекшим сроком годности подлежат лабораторным исследованиям в соответствии с требованиями безопасности, установленными в ветеринарно-санитарных правилах.

Лабораторные исследования изъятых из обращения указанных кормов и кормовых добавок на предмет соответствия требованиям технических нормативных правовых актов проводятся аккредитованными ветеринарными лабораториями на договорной основе.

В случае, если некачественные и фальсифицированные корма и кормовые добавки, а также с истекшим сроком годности являются безопасными в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, они направляются на утилизацию, а в иных случаях – на уничтожение.

Выбор метода утилизации осуществляется их владельцем на основании протокола лабораторных исследований.

Хранение изъятых из обращения некачественных и фальсифицированных кормов и кормовых добавок, а также с истекшим сроком годности до направления на утилизацию или уничтожение осуществляется отдельно от иных кормов и кормовых добавок в условиях, исключающих их порчу, а также возможность доступа животных к таким кормам и кормовым добавкам.

После проведения утилизации владельцем, составляется соответствующий акт утилизации.

Постановление принято в соответствии с Законом от 2 июля 2010 года ”О ветеринарной деятельности и вступает в силу со 2 мая 2017 года.