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"Монако" предложил перенести матч с "Боруссией" на субботу
Руководство «Монако» предложило перенести проведения первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» со среды на субботу, 15 апреля, сообщает
В «Монако» не считают правильным проведение игры уже на следующий день
— Возможно, не лучшее решение играть на следующий день после инцидента такого масштаба, — сказал принц Монако Альбер II.
Изначально игра между «Боруссией» и «Монако» должна была пройти 11 апреля. Но после
По сообщению полиции, рядом с местом происшествия была
Взрывом были пробиты покрышки колес и выбиты некоторые стекла. От осколков стекла пострадал испанский защитник «Боруссии» Марк Бартра, с ранением руки он доставлен в больницу, где
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Руководство "Монако" предложило перенести проведения первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" со среды на субботу.
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