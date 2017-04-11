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"Монако" предложил перенести матч с "Боруссией" на субботу

12.04.2017 09:59 — Разное | Tut.by  
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Руководство «Монако» предложило перенести проведения первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» со среды на субботу, 15 апреля, сообщает Sports.ru со ссылкой на L’Equipe.


Фото: Reuters

В «Монако» не считают правильным проведение игры уже на следующий день после взрывов. По информации L’Equipe, директор клуба по коммуникациям Бруно Скропета подал в УЕФА заявление о переносе матча на субботу. Заявку должны рассмотреть сегодня в полдень по местному времени.

— Возможно, не лучшее решение играть на следующий день после инцидента такого масштаба, — сказал принц Монако Альбер II.

Изначально игра между «Боруссией» и «Монако» должна была пройти 11 апреля. Но после взрывов у автобуса с футболистами «Боруссии» было принято решение о переносе матча на 12 апреля.

По сообщению полиции, рядом с местом происшествия была найдена записка, в которой содержится признание ответственности за взрыв.

Взрывом были пробиты покрышки колес и выбиты некоторые стекла. От осколков стекла пострадал испанский защитник «Боруссии» Марк Бартра, с ранением руки он доставлен в больницу, где был прооперирован.

 
 
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Руководство "Монако" предложило перенести проведения первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" со среды на субботу.

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