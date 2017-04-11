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На трассе Р23 в Житковичском районе 22-летний байкер вылетел в кювет, врезался в дерево и погиб
Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла 11 апреля, около 18.00, вблизи деревни Березняки Житковичского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.
По предварительной информации, 22-летний байкер на Honda CВR600FX ехал по трассе Р23 Минск — Микашевичи в направлении столицы в крайней правой полосе. На 171-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в правый в кювет, где врезался в дерево.
В результате ДТП от полученных травм мотоциклист умер на месте происшествия.
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Авария произошла вечером 11 апреля на трасс Р23 Минск - Микашевичи.
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