﻿ На трассе Р23 в Житковичском районе 22-летний байкер вылетел в кювет, врезался в дерево и погиб. 21.by
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На трассе Р23 в Житковичском районе 22-летний байкер вылетел в кювет, врезался в дерево и погиб

12.04.2017 09:57 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария с участием мотоциклиста произошла 11 апреля, около 18.00, вблизи деревни Березняки Житковичского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.


Фото: УГАИ МВД

По предварительной информации, 22-летний байкер на Honda CВR600FX ехал по трассе Р23 Минск — Микашевичи в направлении столицы в крайней правой полосе. На 171-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в правый в кювет, где врезался в дерево.

В результате ДТП от полученных травм мотоциклист умер на месте происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла вечером 11 апреля на трасс Р23 Минск - Микашевичи.

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