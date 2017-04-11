10 апреля на проселочной дороге Застружье-Новолучки в направлении деревни Новолучки вылетела в кювет и несколько раз перевернулась Audi 100, в которой ехали трое парней.





ДТП произошло около 00.30. 23-летний водитель ехал на Audi 100 по проселочной дороге Застружье-Новолучки в направлении деревни Новолучки. На 9 километре он неправильно выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением автомобиля. Audi вылетел в кювет и несколько раз перевернулся.

В результате аварии травмы получил 19-летний пассажир, который находился в состоянии опьянения и не был пристегнут ремнем безопасности. Также в автомобиле находились еще один пассажир и водитель. Оба не пострадали.





Пострадавший обратился в больницу примерно через час после ДТП. Врачам он пояснил, что травмы получил в драке. Однако в ходе проверки выяснились истинные обстоятельства произошедшего.