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Пострадавший в аварии пассажир сказал врачам, что подрался, чтобы не "подставить" друга-водителя
10 апреля на проселочной дороге Застружье-Новолучки в направлении деревни Новолучки вылетела в кювет и несколько раз перевернулась Audi 100, в которой ехали трое парней.
ДТП произошло около 00.30. 23-летний водитель ехал на Audi 100 по проселочной дороге Застружье-Новолучки в направлении деревни Новолучки. На 9 километре он неправильно выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением автомобиля. Audi вылетел в кювет и несколько раз перевернулся.
В результате аварии травмы получил 19-летний пассажир, который находился в состоянии опьянения и не был пристегнут ремнем безопасности. Также в автомобиле находились еще один пассажир и водитель. Оба не пострадали.
Пострадавший обратился в больницу примерно через час после ДТП. Врачам он пояснил, что травмы получил в драке. Однако в ходе проверки выяснились истинные обстоятельства произошедшего.
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Пострадавший 19-летний пассажир обратился в больницу через час после ДТП.
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