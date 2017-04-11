Тарифы на услуги доступа в интернет в Беларуси до конца года повышать не планируется.

"Думаю, не только у нас, но и у мобильных операторов. Сегодня тарифы на интернет окупаемые. Ни один из операторов, которые предоставляют услуги доступа в интернет, не может сказать, что эти услуги не окупаются", - заявил 11 апреля гендиректор РУП "Белтелеком" Сергей Сиводедов, передает БелТА .

В то же время, по его словам, рентабельность этой услуги постоянно снижается из-за стремительного роста внешнего трафика. "А расширение внешнего шлюза - это затраты валюты. Поэтому перед операторами стоит сложная задача - развитие своих сетей без увеличения тарифов на интернет", - пояснил гендиректор "Белтелекома".

Между тем оператор velcom с 12 апреля повысил на 9% тарифы на звонки, абонплату, SMS, MMS, интернет-тарифы, тарифы на исходящие международные звонки, специальные и некоторые дополнительные услуги. Меняется также принцип предоставления мобильного интернета тарифного плана "Smart Бесконечный".

Изменения не затронут абонплату, стоимость исходящих вызовов на стационарные номера и в сети мобильных операторов Беларуси для абонентов тарифных планов "Социальный" и "Пенсионный". Кроме того, сохранится стоимость услуг "Короткий номер", "Доступный баланс", "Координатор", "Мой архив", а также размеров ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров.