Один человек погиб и еще один получил травмы в ДТП, которое произошло 11 апреля, около 19.00, в Крупском районе Минской области.



Фото: УГАИ МВД

Как сообщили AUTO.TUT.BY в УГАИ МВД, 51-летний водитель Skoda Octavia ехал по трассе Ухвалы — Гумны и на 8-м километре дороги совершил наезд на 35-летнего мужчину и 42-летнюю женщину, которые шли в попутном направлении по краю проезжей части.



Фото: УГАИ МВД

В результате ДТП мужчина от полученных телесных повреждений умер в машине скорой помощи при доставлении в больницу. Женщину с травмами различной степени тяжести госпитализировали.



Фото: УГАИ МВД

— Установлено, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что он до 2019 года лишен права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение, — отметили в ГАИ.