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В Гомеле пройдет ярмарка вакансий для потенциальных кондукторов

12.04.2017 10:12 — Разное | Tut.by  
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Управление по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома проведет 14 апреля ярмарку вакансий для работников общественного транспорта. Во время мероприятия соискатели работы, которые готовы и хотят стать кондукторами, встретятся с представителем кадровой службы филиала «Автобусный парк № 6».

Жителям города из числа безработных граждан и незанятого населения наниматель предложит около 10 вакансий. По словам начальника отдела рынка труда и разработки программ занятости управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома Марина Белобородько, мероприятие рассчитано примерно на час-полтора. Соискателям разъяснят процедуру трудоустройства, предложат заполнить резюме, кого-то, возможно, сразу пригласят на работу.

Накануне городская служба занятости провела ярмарку вакансий для работников сферы торговли и общественного питания. Возможностью найти работу воспользовались около 50 человек. В конце марта в Гомеле подобное мероприятие было организовано для представителей швейной отрасли и желающих работать в период купального сезона матросами-спасателями.

Уровень безработицы в Гомеле по состоянию на 1 марта составил 1,1%. Ежедневно управление по труду, занятости и социальной защите выдает по 15−20 направлений на работу тем, кто обращается за помощью в трудоустройстве.

 
Теги: Гомель
 
 
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Накануне городская служба занятости провела ярмарку вакансий для работников сферы торговли и общественного питания. Возможностью найти работу воспользовались...

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