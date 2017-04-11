Управление по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома проведет 14 апреля ярмарку вакансий для работников общественного транспорта. Во время мероприятия соискатели работы, которые готовы и хотят стать кондукторами, встретятся с представителем кадровой службы филиала «Автобусный парк № 6».

Жителям города из числа безработных граждан и незанятого населения наниматель предложит около 10 вакансий. По словам начальника отдела рынка труда и разработки программ занятости управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома Марина Белобородько, мероприятие рассчитано примерно на час-полтора. Соискателям разъяснят процедуру трудоустройства, предложат заполнить резюме, кого-то, возможно, сразу пригласят на работу.

Накануне городская служба занятости провела ярмарку вакансий для работников сферы торговли и общественного питания. Возможностью найти работу воспользовались около 50 человек. В конце марта в Гомеле подобное мероприятие было организовано для представителей швейной отрасли и желающих работать в период купального сезона матросами-спасателями.

Уровень безработицы в Гомеле по состоянию на 1 марта составил 1,1%. Ежедневно управление по труду, занятости и социальной защите выдает по 15−20 направлений на работу тем, кто обращается за помощью в трудоустройстве.