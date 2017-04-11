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В Беларусь придут корейские инновации

12.04.2017 10:12 — Разное | Ежедневник  
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В Беларусь придут корейские инновации

Государственный комитет по науке и технологиям и Министерство науки, ИКТ и перспективного планирования Кореи подписали меморандум о сотрудничестве в области науки, технологий и инноваций.

Подписи под документом поставили руководители ведомств Александр Шумилин и Чхве Ян Хи, сообщила пресс-служба ГКНТ.

Согласно документу, Беларусь и Корея будут развивать научно-техническое сотрудничество в области передовых технологий, включая информационно-коммуникационные технологии, фундаментальные и прикладные исследования. Речь идет, прежде всего, о взаимодействии по приоритетным направлениям науки, техники и инноваций (машиностроение; промышленные и строительные технологии и производство; информационные технологии; оптика; медицина и медицинские технологии, фармация; химические технологии; нано- и биотехнологии; новые материалы; электроника; технологии управления водными ресурсами; технологии управления природными ресурсами; энергетические технологии).

Белорусская делегация под руководством председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина 10-13 апреля находится с визитом в Сеуле. Программой визита запланированы встречи и переговоры в Samsung Electronics, Институте содействия науке и технологиям, Корейском институте энергетических исследований, Национальном исследовательском фонде, Корейском институте перспективных научных исследований и технологий, технопарке Панге, Dongsung Pharm и других научных и инновационных организациях.

В ходе мероприятий будут обсуждаться вопросы проведения совместных научно-технических мероприятий, взаимного трансфера технологий и поставок белорусской высокотехнологичной продукции в Корею, в том числе лекарственных средств, медицинского оборудования, микроэлектроники, приборов неразрушающего контроля, полимеров для 3D печати, приборов дозиметрического контроля для объектов атомной энергетики.

 
 
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Государственный комитет по науке и технологиям и Министерство науки, ИКТ и перспективного планирования Кореи подписали меморандум о сотрудничестве в области...

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