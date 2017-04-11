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Больше "Q"! Audi подтвердила скорый дебют еще двух кроссоверов
В Ингольштадте готовят к рыночному дебюту два новых спортивных «паркетника». Это флагманский Q8, который будет выпускаться в Словакии, и компактный Q4 — его сборку наладят на заводе в Венгрии.
В 2019 году подоспеет «младший» купейный «паркетник» Q4, информации о котором пока не так много. Соперничать ему предстоит с BMW X4, Mercedes GLC Coupe и Range Rover Evoque — производство Q4 будет осуществляться на венгерском предприятии в Дьоре, где выпускаются спорткары TT и седаны A3. Там же с 2018 года будет производиться и Q3 следующего поколения (нынешние машины сходят с конвейера завода Seat в испанском Мартореле) — в основу обеих машин ляжет модульная «тележка» MQB.
Что касается внешности Q4, то некоторые элементы перспективная новинка должна унаследовать от концептуального TT Offroad, показанного еще весной 2014 года в Пекине.
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Компактный Q4 будет конкурировать с Range Rover Evoque, BMW X4 и Mercedes GLC Coupe.
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