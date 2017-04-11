В Ингольштадте готовят к рыночному дебюту два новых спортивных «паркетника». Это флагманский Q8, который будет выпускаться в Словакии, и компактный Q4 — его сборку наладят на заводе в Венгрии.



Audi Q8 Concept

Прообраз Q8 немцы продемонстрировали на январском автосалоне в Детройте, так что его внешность не такой уж и секрет — серийная машина, которая станет соперничать с BMW X6 и Mercedes GLE Coupe, будет во многом повторять облик шоу-кара. Сборка Q8 начнется в следующем году на заводе концерна Volkswagen в словацкой Братиславе, с конвейера которого также сходят Touareg и новое поколение Q7.



Audi TT Offroad Concept

В 2019 году подоспеет «младший» купейный «паркетник» Q4, информации о котором пока не так много. Соперничать ему предстоит с BMW X4, Mercedes GLC Coupe и Range Rover Evoque — производство Q4 будет осуществляться на венгерском предприятии в Дьоре, где выпускаются спорткары TT и седаны A3. Там же с 2018 года будет производиться и Q3 следующего поколения (нынешние машины сходят с конвейера завода Seat в испанском Мартореле) — в основу обеих машин ляжет модульная «тележка» MQB.

Что касается внешности Q4, то некоторые элементы перспективная новинка должна унаследовать от концептуального TT Offroad, показанного еще весной 2014 года в Пекине.