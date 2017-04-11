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Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Швейцарии
Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/8 финала одиночного разряда на турнире в швейцарском Биле (призовой фонд — 226 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 апреля в поединке первого круга Александра Саснович, занимающая 108-е место в мировом рейтинге, обыграла француженку Полин Парментье, у которой 64-я позиция в классификации WTA — 3:6, 6:2, 6:3.
Александра Саснович пробилась в основную сетку этих соревнований через квалификационный этап.
На турнире в турецком Стамбуле (призовой фонд — 60 тыс. евро) белоруска Вера Лапко (264-й номер рейтинга WTA) победила в первом круге словацкую теннисистку Викторию Кузмову (169) — 6:2, 6:3.
Для белорусских теннисисток эти турниры являются проверкой сил перед полуфинальным матчем Кубка Федерации, который состоится 22−23 апреля в Минске.
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Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/8 финала одиночного разряда на турнире в швейцарском Биле (призовой фонд - 226 тыс. евро).
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