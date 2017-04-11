МИНСК, 12 апр — Sputnik. Белорусский бизнес ожидает от государства действительно радикальных шагов по раскрепощению предпринимательской инициативы, заявил Sputnik председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства, глава Минского столичного союза предпринимателей и нанимателей Владимир Карягин.

Во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с трудовым коллективом ОАО "Речицадрев", заявил, что в ближайшее время в стране будут приняты кардинальные решения по раскрепощению деловой инициативы. "В ближайшее время мы примем революционные решения по предпринимательству, бизнесу – по раскрепощению бизнеса", – сказал президент, уточнив, что изменения коснутся как крупных предприятий, так и небольших, а также ИП.

Глава государства уточнил, что начать дело будет просто: прийти в ИМНС, оставить заявление, зарегистрироваться и начинать работать. При этом президент заявил, что в стране для предпринимателей созданы все условия, а если чего-то не хватает, соответствующие решения будут приняты очень быстро.

Чего бизнес ждет от государства?

Как отметил Карягин в интервью Sputnik, в настоящее время готовится целый пакет нормативных актов, направленных на упрощение условий ведения бизнеса и раскрепощение деловой инициативы.

"Мы надеемся, что это будут действительно революционные изменения. Сейчас мы все эти документы обсуждаем, там большая группа указов", – сказал глава бизнес-союза.

По его словам, бизнес ждет от государства, прежде всего, упрощения условий ведения хозяйственной деятельности, порядка регистрации и лицензирования, декриминализации законодательства, регулирующего эту сферу. Кроме того, деловые круги рассчитывают, что в стране будут приняты знаковые документы, регулирующие порядок проведения проверок различными госорганами.

Еще одним важным документом должен стать нормативный акт, сокращающий перечень требований к тем или иным видам деятельности. В частности, речь идет о снятии излишних и устаревших санитарных требований, норм пожарной безопасности и т. д. Карягин также подчеркнул, что бизнес ожидает от государства и гарантий в области прав и свобод инвесторов, а также улучшения ситуации в сфере частной собственности.

Он отметил, что все эти ожидания сформулированы в проекте Национальной платформы бизнеса – 2017, проект которой деловые круги продолжают обсуждать. Этот документ опубликован на сайте Республиканской конфедерации предпринимательства.

Документы почти на выходе

Во вторник в Минске состоялось заседание Совета по развитию предпринимательства, на котором были рассмотрены при участии деловых кругов проекты основных документов, направленных на стимулирование деловой активности, совершенствование контрольно-надзорной деятельности и исключение излишних требований к бизнесу.

Как отметил в беседе с журналистами по итогам заседания глава Совета Петр Прокопович, эти документы были позитивно восприняты бизнес-сообществом.

"Рабочая группа, созданная по решению главы государства в целях стимулирования деловой активности и исключения излишних требований, предъявляемых к субъектам хозяйствования, а также дальнейшего совершенствования контрольной и надзорной деятельности, проделала колоссальную работу. Сегодня на совете по развитию предпринимательства мы рассматривали документы, которые разработала эта группа. Предпринимательством и всем реальным сектором экономики они встречены с большим воодушевлением", – сказал он.

По словам Прокоповича, один из рассмотренных документов – проект декрета "О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу". Кроме того, рассматривались и проекты поправок в некоторые указы президента.

Как ожидается, в ближайшее время документы будут размещены на Национальном правовом интернет-портале для общественного обсуждения.

"Решение направить на общественное обсуждение еще больше привлечет всех предпринимателей, деловых людей, экономистов. Все желающие смогут внести свои предложения. Надеюсь, что в результате такого обсуждения и с учетом наработанных материалов мы получим очень хорошие нормативные документы, которые будут стимулировать развитие экономики", – подчеркнул Прокопович.