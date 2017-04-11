В Минском областном суде вынесли приговор бывшему начальнику ГАИ Вилейского района Виталию Навойчику: 5 лет колонии, конфискация имущества и лишение звания.

Бывшему руководителю Вилейской ГАИ было предъявлено обвинение по нескольким уголовным статьям: ч. 2 ст. 425 (Бездействие должностного лица), ч. 2 ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности), ч. 1 ст. 427 (Служебный подлог), ч. 1 и 2 ст. 430 УК (Получение взятки).

Виталий Навойчик обвинялся в том, что в 2014—2015 году он давал указания подчиненным не привлекать к административной ответственности за нарушение ПДД его знакомых. Следствием также установлены факты получения денежных средств — речь идет о 500 000 неденоминированных рублей в 2014 году и 300 000 неденоминированных рублей в 2015 году, а также незаконное привлечение к ответственности жителя Вилейки. Из уголовного дела следует, что он брал взятки машинным маслом и продуктами.

В ходе судебного процесса была проведена судебно-фоноскопическая экспертиза, которая проверила оперативные записи телефонных переговоров Навойчика.

С марта 2016 года экс-начальник ГАИ находился под стражей. Прокурор запросил для обвиняемого восемь лет лишения свободы.

Суд признал Виталия Навойчика виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Помимо этого ½ часть его имущества будет конфискована. Навойчику запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций представителя власти. Специального звания «майор милиции» он лишен.