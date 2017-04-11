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Меры безопасности в белорусских ТЦ усовершенствуют

12.04.2017 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр — Sputnik. Меры безопасности в белорусских торговых центрах будут усовершенствованы, заявил начальник Департамента охраны МВД генерал-майор милиции Сергей Хоменко.

Трагедия в ТЦ "Европа" в Минске произошла в октябре прошлого года: 17-летний молодой человек с топором и бензопилой напал на посетительниц и продавщиц центра. Помогали задерживать преступника рядовые продавцы.

"В позапрошлом и прошлом годах в адрес ТЦ "Европа" мы направили четыре письма, где в числе прочих мер рекомендовали усилить пропускной режим, проводить инструктажи с персоналом по действиям в различных ситуациях, а также сообщали о возможности установки тревожной кнопки для экстренного вызова наряда милиции, порядке охранной деятельности. Однако владельцы торгового центра должных мер тогда не приняли", — поделился в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" Хоменко.

По словам представителя МВД, безопасность посетителей в таких объектах носит комплексный характер и находится в ведении нескольких госорганов.

"По поручению МВД мы провели заседания рабочей группы с участием представителей различных министерств, ведомств, объединения "Ассоциация розничных сетей", обсудили совершенствование мер безопасности в ТЦ", — сообщил представитель ведомства.

Основные направления в данных вопросах уже определены и согласовываются со всеми заинтересованными сторонами.

"При этом эксперты сходятся во мнении: законодательные возможности для обеспечения общественной безопасности, охраны таких объектов при должном внимании собственников уже сейчас позволяют минимизировать риск совершения преступлений", — заключил специалист.

 
Теги: Минск
 
 
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В адрес печально известного ТЦ "Европа" МВД направляло письма, однако владельцы центра не предприняли должных мер, что привело к трагедии.

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