Долгое время причиной подокониоза — «слоновьей болезни» — считали паразитов. Однако недавно ученые отыскали еще одну причину. Научная работа об этом опубликована в журнале The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, кратко об этом сообщает The New York Times .



Изображение: Dr. Christine Kihembo / nytimes.com

При «слоновьей болезни» ноги разрастаются до огромных размеров, покрываются ранами и напоминают конечности слона. В большинстве стран болезнь появляется из-за червей-паразитов, которых переносят тропические москиты. Черви обживаются в лимфатических узлах, те увеличиваются, а обращение лимфатической жидкости в ногах нарушается.

В 2015 вспышка болезни случилась на западе Уганды. Там специалисты ВОЗ и ученые обнаружили 52 заболевших. Однако о паразитах, вызывающих болезнь, в этом регионе раньше не было известно. Местные жители были уверены, что заболели из-за того, что наступили в слоновий помет.

Ученые изучили уклад жизни больных и пришли к выводу: причиной подокониоза стало хождение босиком по вулканическим почвам. В землях этого региона обнаружились крошечные острые минеральные кристаллы. Они попадают под кожу, вызывают сильный зуд и воспаление. В ногах в избытке образуется соединительная ткань и разрушает лимфатические сосуды.

По мнению исследователей, болезнь начала проявляться в этой местности в последние десятилетия потому, что для земледелия фермеры вырубили леса и обнажили опасные вулканические почвы. Считается, что подокониоз затронул около четырех миллионов человек в Африке и Азии. Однако медики в западной Уганде никогда о нем не слышали.

Ученые рекомендовали местным властям помочь фермерам обзавестись обувью — сейчас большинство из них все время ходит босиком.