Концерт группы «Pain» , который должен был состояться 19 апреля во Дворце Спорта, переносится, в ночной клуб «ЦЕНТР» (Дворца Республики), который специально разово откроет свои двери для этого мероприятия.



painworldwide.com

— К сожалению, появились некоторые обстоятельства и у нас нет возможности провести мероприятие на заявленной ранее площадке. Перенести концерт на другую дату мы также не можем, так как группа находится в масштабном турне. Причина переноса заключается еще и в том, что времени найти другое свободное подходящее место для концерта рок-группы нет, — сообщили организаторы.

— Мы постараемся сделать все возможное, чтобы те, кто приобрел билеты остались не разочарованы. Наверняка это будет первое мероприятия для клуба с таким профессиональным оборудованием, ведь это одно из основных желаний музыкантов, сделать все, чтобы «Pain» по-настоящему показали всю мощь и драйв своей музыки.

Напоминаем, что кроме «Pain», на концерте выступит французская индастриал-метал-группа «Dust in mind».

Приобретенные билеты во Дворец Спорта будут действительны в клубе «ЦЕНТР» (Дворца Республики) в день мероприятия.

— Зрители, которых все-таки смущает место проведения концерта, могут сдать билеты в кассе Дворца Республики — добавили организаторы.

Фирменное звучание, драйв, рок и мощь станут одним целым 19 апреля в ночном клубе «ЦЕНТР» (Дворца Республики), Октябрьская площадь, 1.

Стоимость билетов: 65 руб. Инфо: (017) 2 299 095, касса (017) 2299 039. Купить билет

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