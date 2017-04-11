Очередное "громкое дело о взятках" комментируют ведущие программы "Злыдні на тыдні" на радио Sputnik Беларусь.

По информации Комитета госбезопасности, представителей власти подозревают в получении взяток и посредничестве во взяточничестве в крупном и особо крупном размерах. Чиновники за вознаграждение давали указания организациям, подчиненным Мингорисполкому, проводить закупки у частных коммерческих структур по завышенным ценам. Другие подробности расследования пока не раскрываются.

Все задержанные на данный момент находятся под стражей. По данному факту КГБ возбуждены уголовные дела по статьям 430 и 432 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Фигурантам дела грозит срок до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.



© Sputnik / Виктор Толочко Коллеги не комментируют задержание чиновника в Минске

Как ранее сообщал Sputnik, вопрос об исполняющем обязанности главы управления потребительского рынка, курирующего практически всю розничную торговлю в столице, руководством Мингорисполкома еще решается. Задержание Барисевича в ГУПР корреспонденту Sputnik комментировать отказались.

Кроме того, накануне стало известно, что у Барисевича в последние дни был "продлен отпуск", и на работе он не появлялся, в том числе и на совещании в Мингорисполкоме в понедельник.

Некоторое время назад КГБ был задержан гендиректор ОАО "Ивацевичдрев", который организовал преступную схему по поставке на предприятие импортного сырья по завышенной стоимости через подконтрольные зарубежные компании. Ранее в феврале текущего года сотрудники КГБ задержали гендиректора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" во время получения взятки в особо крупном размере.

Подробную информацию о расследовании КГБ слушайте на радио Sputnik Беларусь.