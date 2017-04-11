В Минске сотрудники милиции задержали автовора, который за одну ночь похитил имущество из салонов четырех машин, сообщили ГУВД Мингорисполкома.





— 41-летний житель Орши проникал в автомобили путем повреждения боковых стекол. Он похищал предметы, представляющие для него ценность (видеорегистраторы и навигаторы). Мужчину задержали, когда он пытался продать похищенное на одном из столичных рынков, — сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева.

Выяснилось, что только в марте этого года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. В Минск он приехал к родственникам.





В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь (Кража). Ему грозит наказание вплоть до 4 лет лишения свободы.