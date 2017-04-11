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На Юпитере нашли второе огромное пятно

12.04.2017 12:09 — Разное | Tut.by  
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Юпитер известен своим Большим красным пятном — огромным атмосферным вихрем. Сейчас астрономы обнаружили второе «большое пятно» планеты, такое же масштабное, как и первое. Научная работа об этом появилась в журнале Geophysical Research Letters, кратко об исследовании сообщает сайт Университета Лестера


Изображение: Tom Stallard / space.com

Новое пятно назвали «Большое холодное пятно». Его размеры — 24 тысячи километров в длину и 12 тысяч километров в ширину. Оно находится в верхних слоях атмосферы и примерно 200 градусов по Цельсию холоднее, чем горячее окружение.

Большое холодное пятно наблюдается на одном и том же месте в течение минимум 15 лет, реальный его возраст может исчисляться тысячелетиями. Исследователи полагают, что оно сформировалось как побочный продукт полярных сияний на Юпитере. На этой планете сияния случаются чаще, чем на Земле и гораздо более интенсивны.

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Большое красное пятно на Юпитере открыли еще в 1665 году, изучили его в конце XIX века. Только после полелетов «Вояджеров» в 1970-х годах стало ясно, что пятно представляет собой гигантский ураган.

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Большое холодное пятно наблюдается на одном и том же месте в течение 15 лет.

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