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В Кыргызстане проходит заседание по вопросам противовоздушной обороны СНГ

12.04.2017 11:49 — Разное | Ежедневник  
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В Кыргызстане проходит заседание по вопросам противовоздушной обороны СНГ

В Бишкеке 12 и 13 апреля проходит 46-е заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны (СМО) государств – участников СНГ.

Как сообщает управление информационного обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана, прибывших гостей, представляющих Военно-воздушные силы восьми стран СНГ, а также их оборонно-промышленный комплекс, приветствовал начальник Генерального штаба ВС Кыргызстана генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев, который отметил, что подобные встречи – хорошая возможность личного общения и обмена мнениями по самым актуальным аспектам сотрудничества как в СНГ, так и на двусторонней основе, пишет БЕЛТА.

«В ходе заседания планируется подписание главами делегаций ряда документов, касающихся итогов деятельности Координационного комитета по вопросам ПВО, совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО, подготовки военных кадров, исследования проблем ПВО, а также проведения совместного компьютерного командно-штабного учения в 2018 году», – говорится в сообщении Генштаба.

 
 
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В Бишкеке 12 и 13 апреля проходит 46-е заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны (СМО) государств –...

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