Вечером 11 апреля состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили выполнение чиновниками двух стран достигнутых 3 апреля в Санкт-Петербурге соглашений.

Также были обсуждены белорусско-российское взаимодействие на интеграционных площадках и ситуация в мире, сообщили в Администрации главы белорусского государства.

Напомним, 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели двухстороннюю встречу , заявив по ее итогам, что о решении всех спорных вопросов в нефтегазовой сфере.

Как рассказал Владимир Семашко , Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн тонн нефти вплоть до 2024 года. Однако в РФ подчеркнули, что, если белорусский долг «Газпрому» за поставленный газ, который превышает 700 млн долларов, не будет выплачен, то увеличение поставок нефти Беларуси не светит .