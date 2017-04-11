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Лукашенко и Путин обсудили нефтегазовые договоренности

12.04.2017 11:27 — Разное | БДГ  
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Вечером 11 апреля состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили выполнение чиновниками двух стран достигнутых 3 апреля в Санкт-Петербурге соглашений.

Также были обсуждены белорусско-российское взаимодействие на интеграционных площадках и ситуация в мире, сообщили в Администрации главы белорусского государства.

Напомним, 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели двухстороннюю встречу, заявив по ее итогам, что о решении всех спорных вопросов в нефтегазовой сфере.

Как рассказал Владимир Семашко, Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн тонн нефти вплоть до 2024 года. Однако в РФ подчеркнули, что, если белорусский долг «Газпрому» за поставленный газ, который превышает 700 млн долларов, не будет выплачен, то увеличение поставок нефти Беларуси не светит.

Проект соглашения о поставках нефти в Беларусь правительство России рассмотрит 13 апреля. 

 
 
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Вечером 11 апреля состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили выполнение чиновниками двух стран...

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