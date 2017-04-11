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Лукашенко и Путин обсудили нефтегазовые договоренности
Вечером 11 апреля состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили выполнение чиновниками двух стран достигнутых 3 апреля в Санкт-Петербурге соглашений.
Также были обсуждены белорусско-российское взаимодействие на интеграционных площадках и ситуация в мире,
Напомним, 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин
Как рассказал
Проект соглашения о поставках нефти в Беларусь правительство России
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Вечером 11 апреля состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили выполнение чиновниками двух стран...
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