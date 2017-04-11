Человечество 12 апреля ежегодно отмечает Всемирный день космонавтики и авиации, или, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, Международный день полета человека в космос. Именно в этот день в далеком 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.

Беларусь и космос: история и современность

С момента легендарного полета Гагарина прошло более 50 лет, на месте бывшего Советского Союза возникли 15 суверенных государств, а тема освоения космического пространства до сих пор остается едва ли не единственной светлой мечтой, способной объединить человечество.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 3:16 / 20.61Mb / просмотров видео: 1117) РИА Новости РИА Новости Юрий Гагарин – человек, первым побывавший в космосе. Кадры из архива

В связи с этим примечательно, что Беларусь никогда не была сторонним наблюдателем в данном процессе. Со школьной скамьи многим известны имена знаменитых советских космонавтов Петра Климука и Владимира Коваленка – белорусов по национальности, белорусские корни есть и у Валентины Терешковой – первой женщины, полетевшей в космос. В наши дни славную традицию продолжает Герой России, уроженец города Червень Минской области Олег Новицкий, который не только никогда не прерывал своей связи с исторической родиной, но всегда подчеркивает свое белорусское происхождение.



© Sputnik стрингер Пролетающую МКС с Новицким можно будет увидеть в День космонавтики

Но тема Беларуси как космической державы не исчерпывается славными земляками, вписавшими свои имена в историю советской и российской космонавтики. Это и серьезная научная школа, и промышленность, многие десятилетия работающая на "космос", и определенный символизм, имеющий глубокие исторические основания. Удивительно, но факт: именно стихотворение белорусского поэта Янки Купалы "Хлопчык і лётчык" читал на школьной линейке маленький Юра Гагарин, когда поступил в первый класс. А ведь можно еще окунуться в 17-ый век и вспомнить военного инженера ВКЛ, автора книги "Великое искусство артиллерии" ("Artis Magnae Artilleriae pars prima") Казимира Семеновича, который считается одним из основателей ракетного дела в Европе и изобретателем прототипа многоступенчатой ракеты.

Однако формально суверенная Республика Беларусь вошла в элитный "космический клуб" 22 июля 2012 года, когда с космодрома Байконур в Казахстане был успешно выведен на расчетную орбиту первый Белорусский космический аппарат (БКА-1) дистанционного зондирования Земли. Сейчас, когда в планах Национальной академии наук разработка и запуск нового космического аппарата с более совершенными характеристиками – БКА-2, просто смешно вспоминать тех многочисленных унылых пессимистов и сетевых троллей, так весело и задорно "юморивших" на тему космических исследований в Беларуси, их бесполезности и бесперспективности. Между тем, на начало 2017 года выручка от БКА-1 на $8 млн превысила затраты на его создание и эксплуатацию. В настоящее время белорусский спутник осуществляет космическую съемку в интересах 21 организации, которые находятся в ведении 11 министерств Беларуси, а также коммерческую съемку в интересах ряда зарубежных заказчиков, спутниковые снимки поставляются в такие страны, как Венесуэла, Россия, страны Ближнего Востока.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 3:02 / 22.39Mb / просмотров видео: 410) Sputnik/ Вера Дашкевич, Виктор Толочко © Sputnik/ Вера Дашкевич, Виктор Толочко Кадры из ЦУП: как летает и что снимает белорусский спутник

Но не только коммерческие мотивы находились в основе появления белорусской космической программы. Очевидно, что одной из основных задач запуска БКА было сохранение того научного потенциала, который имелся в нашей стране после распада СССР. Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Геоинформационные системы" Национальной академии наук, Институт прикладных физических проблем имени А. В. Севченко БГУ и иные белорусские производственно-исследовательские центры работают не публично и редко являются объектом широкого общественного внимания, однако именно в таких структурах сосредоточен "золотой фонд" белорусской науки. Немаловажно также, что производством целевой аппаратуры для спутника занимались отечественные предприятия "Пеленг" и "Интеграл", то есть БКА-1 является "белорусским" космическим аппаратом в полном смысле этого слова.

"Белорусский космонавт" как новый импульс союзной интеграции

© Sputnik / Виктор Толочко Первый белорусский спутник: 5 лет прошло, полет нормальный

Естественно, немаловажным в связи с этим представляется и международный аспект. Замахиваясь на собственную программу освоения космоса, Беларусь развивает сотрудничество с могучими научными школами России и Китая, налаживает каналы обмена космической информацией с иными государствами. Показательно, что как в проекте БКА-1,так и в проекте БКА-2, запуск которого ожидается в конце 2019-го – начале 2020 года, партнером нашей страны выступает российская АО "Корпорация "ВНИИЭМ" (Всесоюзный научно-исследовательский институт электромеханики с заводом имени А. Г. Иосифьяна). Что касается КНР, то еще в 2016 году с китайского космодрома Сичан был запущен белорусский коммуникационный спутник "Белинтерсат-1" с функциями передачи теле- и радиосигнала, а также обеспечения доступа в сеть интернет. То есть на настоящем этапе в распоряжении Минска находятся два спутника, выведенные на орбиту в сотрудничестве с РФ и Китаем. Однако в отличие от БКА-1 спутник "Белинтерсат-1" является исключительно китайской разработкой без участия белорусских ученых.

Соответственно, наиболее перспективным является сотрудничество в космической сфере именно с Россией, и думается, что потенциал этого взаимодействия использован нашей страной далеко не в полной мере. Из многих соображений (от международного политического престижа и воспитания молодежи до научной целесообразности) очевидно, что Беларуси нужен свой космонавт, и не использовать возможности тесного союза с Россией в этой области просто непозволительно. Кроме того, сейчас нередко звучат голоса о некой стагнации Союзного государства России и Беларуси, необходимости ярких имиджевых проектов, способных увлечь широкие массы населения и вновь пробудить интерес общества к интеграции. Думается, что двусторонняя космическая программа, по результатам которой гражданин нашей страны с помощью российских союзников вознесется к звездам, вполне может стать объединительной идей такого рода.

На сегодняшний день известно, что интерес к развитию космических исследований в Беларуси есть, а в 2018 году в Минске запланировано проведение 31-го Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, о чем уже имеется соответствующее правительственное распоряжение. В День космонавтики можно позволить себе помечтать, поэтому было бы очень здорово, если бы вишенкой на торте на полях данного Конгресса прозвучала новость о подготовке Республикой Беларусь собственного космонавта.