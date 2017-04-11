﻿ Свинина и огурцы стали дешевле, а картофель подорожал. Как в марте изменились цены на продукты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Свинина и огурцы стали дешевле, а картофель подорожал. Как в марте изменились цены на продукты

12.04.2017 12:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Инфляция в Беларуси в марте составила 0,3%. При этом цены на продовольствие упали. За прошлый месяц больше всего подешевели свежие огурцы и помидоры, свинина, виноград и сладкий перец.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По официальной статистике, продовольственные товары за март подешевели на 0,1%. Доступнее всего белорусам стали свежие огурцы (-14,3%), свинина, кроме бескостного мяса (-6,1%), виноград (-5,8%), сладкий перец (-5,5%), свежие помидоры (-3,7%), свежая белокочанная капуста (-3,2%), бескостная свинина (-3,2%), мороженая рыба (-2%), мясной фарш (-2%) и рыбные полуфабрикаты (-1,9%).

Зато заметно подорожали бананы (+9,6%), лук репчатый (+8,1%), картофель (+7,5%), свекла (+2,5%), соленая и копченая деликатесная рыба (+2%).

Непродовольственные товары за март прибавили в стоимости 0,3%. Подорожали летние кожаные туфли (+17,5%), ежемесячные журналы (+4,4%), газовое моторное топливо (+4,2%), мужские куртки из плащевой ткани (+3,3%) и пиджаки из полушерстяной, синтетической или смесовой ткани (+2,7%).

Уменьшился ценник на женские зимние сапоги на низком каблуке (-7,1%) и демисезонные сапоги на высоком каблуке (-6%), ковры из шерстяной и синтетической пряжи (-5,3%), детские трикотажные перчатки и варежки (-4,2%), а также зимние и демисезонные полусапожки для девочек (-3,1%).

Платные услуги в марте подорожали на 1,2%. Выросли цены на холодное водоснабжение и водоотведение (+16,5%), почтовые марки (+16,4%), пользование лифтом (+9,5%), междугородные и международные телефонные звонки (+6,7%), подключение к интернет (+6,5%).

Доступнее стали услуги железнодорожного международного сообщения (-5,6%), ритуальные услуги (-4,9%), услуги автомобильного междугородного сообщения (-0,4%), а также курсы по подготовке водителей (-0,4%), наем или аренда однокомнатной квартиры или комнаты у физлиц (-0,3%).

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены на продовольствие в марте упали. За прошлый месяц больше всего подешевели свежие огурцы и помидоры, свинина, виноград и сладкий перец.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-10 подорожаний и удешевлений марта в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика