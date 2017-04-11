Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал подробную статистику роста потребительских цен в стране в марте.

Посмотрим же, что в за прошедший месяц в Беларуси подорожало и подешевело больше всего.

По подорожанию в стране лидируют:

летние кожаные туфли (подорожали на 17,52%), холодное водоснабжение и канализация (на 16,52%), почтовые марки (на 16,43%), бананы (на 9,56%), пользование лифтом (на 9,49%) репчатый лук (на 8,11%), картофель (на 7,45%), междугородные и международные телефонные разговоры (на 6,72%), подключение к интернету (на 6,46%) ежемесячные журналы (на 4,42%).

Лидером же по снижению цен стали:

свежие огурцы (подешевели на 14,28%), зимние сапоги на низком каблуке (на 7,12%), свинина (кроме бескостного мяса; на 6,09%), демисезонные сапоги на высоком каблуке (на 5,95%), виноград (на 5,81%), услуги железнодорожного пассажирского транспорта международного сообщения (на 5,55%), сладкий перец (на 5,47%), ковры (на 5,25%), ритуальные услуги (на 4,85%), трикотажные варежки и перчатки (на 4,22%).

Таким образом, если среди подорожаний преобладают коммунальные услуги и связь (пять позиций), то на удешевление оказал большое значение сезонный фактор, так как более половины топ-10 занимают либо зимняя одежда и обувь, либо свежие продукты питания, которые в большем объеме стали поступать в продажу.