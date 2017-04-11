Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал подробную статистику роста потребительских цен в стране в марте.
Посмотрим же, что в за прошедший месяц в Беларуси подорожало и подешевело больше всего.
По подорожанию в стране лидируют:
летние кожаные туфли (подорожали на 17,52%),
холодное водоснабжение и канализация (на 16,52%),
почтовые марки (на 16,43%),
бананы (на 9,56%),
пользование лифтом (на 9,49%)
репчатый лук (на 8,11%),
картофель (на 7,45%),
междугородные и международные телефонные разговоры (на 6,72%),
подключение к интернету (на 6,46%)
ежемесячные журналы (на 4,42%).
Лидером же по снижению цен стали:
свежие огурцы (подешевели на 14,28%),
зимние сапоги на низком каблуке (на 7,12%),
свинина (кроме бескостного мяса; на 6,09%),
демисезонные сапоги на высоком каблуке (на 5,95%),
виноград (на 5,81%),
услуги железнодорожного пассажирского транспорта международного сообщения (на 5,55%),
сладкий перец (на 5,47%),
ковры (на 5,25%),
ритуальные услуги (на 4,85%),
трикотажные варежки и перчатки (на 4,22%).
Таким образом, если среди подорожаний преобладают коммунальные услуги и связь (пять позиций), то на удешевление оказал большое значение сезонный фактор, так как более половины топ-10 занимают либо зимняя одежда и обувь, либо свежие продукты питания, которые в большем объеме стали поступать в продажу.
Напомним, что в марте 2017 года индекс потребительских цен по отношению к февралю вырос на 0,3%, по сравнению с декабрем 2016-го — на 1,7%. В январе цены выросли на 0,9%, феврале — на 0,5%. При этом в последние месяцы индекс потребительских цен во всех форматах - и месячный, и годовой, и среднегодовой - наименьший за много последних лет.
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