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Топ-10 подорожаний и удешевлений марта в Беларуси

12.04.2017 12:19 — Разное | БДГ  
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Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал подробную статистику роста потребительских цен в стране в марте.

Посмотрим же, что в за прошедший месяц в Беларуси подорожало и подешевело больше всего.

По подорожанию в стране лидируют:

  1. летние кожаные туфли (подорожали на 17,52%),
  2. холодное водоснабжение и канализация (на 16,52%),
  3. почтовые марки (на 16,43%),
  4. бананы (на 9,56%),
  5. пользование лифтом (на 9,49%)
  6. репчатый лук (на 8,11%),
  7. картофель (на 7,45%),
  8. междугородные и международные телефонные разговоры (на 6,72%),
  9. подключение к интернету (на 6,46%)
  10. ежемесячные журналы (на 4,42%).

Лидером же по снижению цен стали:

  1. свежие огурцы (подешевели на 14,28%),
  2. зимние сапоги на низком каблуке (на 7,12%),
  3. свинина (кроме бескостного мяса; на 6,09%),
  4. демисезонные сапоги на высоком каблуке (на 5,95%),
  5. виноград (на 5,81%),
  6. услуги железнодорожного пассажирского транспорта международного сообщения (на 5,55%),
  7. сладкий перец (на 5,47%),
  8. ковры (на 5,25%),
  9. ритуальные услуги (на 4,85%),
  10. трикотажные варежки и перчатки (на 4,22%).

Таким образом, если среди подорожаний преобладают коммунальные услуги и связь (пять позиций), то на удешевление оказал большое значение сезонный фактор, так как более половины топ-10 занимают либо зимняя одежда и обувь, либо свежие продукты питания, которые в большем объеме стали поступать в продажу.

Напомним, что в марте 2017 года индекс потребительских цен по отношению к февралю вырос на 0,3%, по сравнению с декабрем 2016-го — на 1,7%. В январе цены выросли на 0,9%, феврале — на 0,5%. При этом в последние месяцы индекс потребительских цен во всех форматах - и месячный, и годовой, и среднегодовой - наименьший за много последних лет

 
 
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Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал подробную статистику роста потребительских цен в стране в марте. Посмотрим же, что в за прошедший месяц...

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