Самая Минске, а каких — в избытке">высокая конкуренция за место в Минске — среди рабочих по комплексной уборке (47 человек на вакансию) и уборщиков территорий (28 человек). Не меньше спрос и на позиции дворника: на одну вакансию претендуют 12 человек. FINANCE.TUT.BY узнал, насколько сложно трудоустроиться работникам без квалификации.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

«Не успели вывесить объявление, а уже идет человек из центра занятости»

Минчанка Анна Юхнович, которая сейчас работает уборщицей, говорит, что при желании работу по такой профессии всегда можно найти, но сейчас устроиться стало сложнее.

— Недавно уборщицей устраивалась моя сестра, она полгода искала подходящее место: и чтобы зарплата была не совсем маленькая, и чтобы от дома недалеко. Зарплата — около 300 рублей, — рассказывает Анна Юхнович.

Службы занятости подтверждают, что на места, где не требуются специальные знания и компетенции, зачастую сложно устроиться.

— В 10.30 позвонила по заявке на сторожа, чтобы уточнить, могу ли я направить человека. Оказалось, что к этому моменту на вакансию записалось 66 минчан! — рассказывала начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Татьяна Кудевич.

В общереспубликанском банке вакансий по Минску для дворников сейчас размещено 17 предложений от нанимателей, для уборщиков территорий — 10, для рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений — 8, а для уборщиков помещений — 189.

В марте уборщиков территорий искали в департамент финансов и тыла МВД (зарплата от 265 рублей) и в КГБ (от 370 рублей). А на прошлой неделе вакансия уборщика территорий появилась в Оперативно-аналитическом центре при президенте. Зарплату обещали в 360 рублей. График — с 8.00 до 14.00, а из требований — отсутствие вредных привычек.

— Нашли человека в тот же день, как появилась вакансия, — разочаровывают в центре.

В «Белоруснефть-Минскавтозаправка» согласны платить уборщику территорий 350 рублей, но и здесь место уже занято. «Не успели вывесить объявление, а уже идет человек с направлением из центра занятости», — отмечают на предприятии. Ясли-сад № 500 несколько дней назад заявили о вакансии дворника с зарплатой 265 рублей, но работника тоже уже нашли.

— Человек десять звонили, столько же приходили на собеседование. Так что место уже занято, — сообщили в ясли-сад.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вспомогательная школа-интернат № 11 на прошлой неделе тоже предлагала дворнику «минималку», и ажиотаж был большой: «Уже взяли сотрудника. И звонили, и приходили около 40 человек. Взяли того, кто обратился первым, он и живет неподалеку».

Быстро нашли уборщиков в этом месяце в ТЦ «Замок» (зарплата — 530 рублей, плюс недорогое питание в корпоративном кафе). В средней школе № 80 рассказали, что дворника на четверть ставки уже взяли. Но у них есть вакансия уборщицы. Условия — полный рабочий день, зарплата — 265 рублей.

Отдельная категория — вакансии для обязанных лиц. Например, в «ОМА» зарплату 270 рублей и должность уборщика территорий предлагают только обязанному лицу из Заводского района.

Соискатели ищут вакансии и на специализированных сайтах. Например, компания «Строминвест» пытается найти дворника, который займется уборкой прилегающей территории гостиницы BonHotel. За день на предприятие обратилось около 15 соискателей.

— Приходил мужчина, пригласили на собеседование 8 человек. Но люди продолжают звонить. Думаем, что надо снимать объявление, — рассказали в компании «Строминвест».

«У нас девять вакансий уборщиков, очень срочно нужны люди»

Компания «Белтрансэкспедиция» готова взять на работу уборщика служебных помещений. Рабочий график — с понедельника по пятницу с 6.30 до 15.30. Среди требований — трудовая без статей об увольнении, связанных с нарушениями трудовой дисциплины, и испытательный срок в три месяца. Но потенциальные работники не спешат обращаться в отдел кадров.

— За день позвонили только два человека, может, завтра один придет на собеседование, — говорят в компании.

В клубе «Мир фитнеса» нужны сразу 9 уборщиков на зарплату 400 рублей.

— Нам очень срочно нужны люди. Я даже сама обзванивала кандидатов, — рассказывает Елена Владимировна, начальник хозяйственного отдела клуба. — К нам обращались 21-летняя девушка и несколько женщин. Но их не устраивает график работы: первая смена — с 6.45 до 15.15, вторая — с 14.45 до 23.15. Обычная восьмичасовая работа с перерывом. Оплата у нас ежемесячная, и аванс есть, и премия. Я сама встаю в 5 утра, чтобы в полседьмого быть на работе. У меня тактика такая: если б было не на что жить, пошла бы на любые первоначальные условия работы.

Не могут найти уборщика и в клубе The Black Door, работнику обещают зарплату 400 рублей.

— Люди отказываются, потому что у нас ненормированный рабочий день. Но основная причина в том, что на данных вакансиях не предлагают достаточно высокую, по мнению людей, зарплату, но у нас большой объем работы, — поясняют в клубе.

Эксперт: «Если нет возможности овладеть каким-то навыком, нужно усилить личностные качества»

В кадровых агентствах рекомендуют соискателям повышать свои компетенции.

— Если есть возможность и возраст позволяет, нужно получить если не образование, то какой-то навык, — советует Ирина Шатковская, директор кадрового центра «Коллекция открытий». — Стать специалистом можно в любой области, которая вам ближе. Можно быть поваром или парикмахером. На самом деле все профессии востребованы, но на собеседовании всегда выбирают лучшего кандидата. Нужно понимать, что на рынке труда есть конкуренция, но чтобы вас взяли, нужно чем-то отличаться. Если нет возможности овладеть каким-то навыком, нужно быть лучше других по личностным качествам: старательнее или усерднее. Потому что равнодушный и безответственный человек, к тому же еще и без образования, точно не найдет работу.