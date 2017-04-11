

Специалисты по правильному питанию уверены, что меню японской кухни — одно из самых здоровых и полезных в мире. Судите сами: рыба, водоросли, ферментированные продукты, рис, соя… Поэтому, если вы хотите поужинать здоровой пищей, достаточно заказать суши . Или приготовить самостоятельно.





От суши до роллов: что это такое и с чем их едят

Суши как символ японской кухни придумали в Китае. Японцы переняли суши как принцип консервации рыбы и морепродуктов. Закрутив рисовую лепешку в рулет, они создали роллы.

Роллы и суши отличаются не только способом приготовления, но и начинками. Если в суши рис дополняется лишь морепродуктами, то в роллы кладут и сыр, и овощи... Некоторые виды роллов есть можно только руками. Чтобы оценить японский креатив, закажите суши или роллы на дом или попробуйте сделать их сами.

Что понадобится для суши и роллов: стартовый набор





В первую очередь, выбираем рис. Он обязательно должен быть с короткими зернами и круглой формы. Также будут нужны:

нори ( водоросли);

уксус рисовый;

соус соевый;

лосось, скумбрия и тунец (филе);

креветки;

имбирь маринованный;

сухой или пастообразный васаби;

сыр сливочный (можно заменить плавленым);

крабовые палочки;

огурцы;

авокадо.

Чтобы приготовить их правильно, будут нужны бамбуковая циновка и самый острый нож. По желанию можете взять и другие продукты, например, икру летучей рыбы, красную икру, кунжут жареный.

Готовим дома суши…





Самый простой вариант — нигири-суши. Формируем их из едва теплого риса смоченными в уксусной воде руками. Зачерпываем правой ладонь полторы столовые ложки риса и формируем овал, немного сдавливая ладонями. Кусок рыбы располагаем поперек ладошки, промазываем слегка васаби. Кладем рыбу сверху на рис. Осталось только осторожно сжать.

...И роллы





Для них нужна тонкая циновка из бамбука. На нее выкладывается нори (гладкой стороной к циновке), рис и начинка. Руки тоже должны быть смочены в уксусной воде, рыбу режем длинными полосками. Край циновки поднимаем и загибаем так, чтобы край его коснулся нори. Покатайте ролл и отложите. Нарежьте.

Готовим рис

Важно выбрать «правильный» сорт злака. Это может быть Kahomai, Nishiki, Maruyu, Minori или Kokuho. Далее нужно его промыть, для чего помещаем зерна в миску, заливаем водичкой так, чтобы она его покрыла, и массируем зерна руками. Когда вода помутнеет и станет молочного цвета, можно слить. Но не всю.

Теперь помешайте и отожмите со всей силой, но не ломайте зерна. Снова залейте водичкой, отожмите и слейте. Делаем так несколько раз. Просушите.

Важно, чтобы на каждую чашку злака приходился стакан воды. Закрываем крышкой, огонь на максимуме, ждем, когда закипит, и огонь ставим на минимум. Еще четверть часа томим и снимаем с огня. Осталось лишь дать настояться еще четверть часа под крышкой.

Для заправки уксус рисовый (50 мл) смешиваем с двумя столовыми ложками сахара и солью (10 г). Заправкой рис заливаем так, чтобы пропиталось каждое зернышко. Дайте остыть.

Разделываем рыбу

Пока остывает рис, берем филе и режем под углом. Чтобы рыба получилась, как в случае, когда вы заказываете суши, нож должен быть идеально острым. Режем по дуге и по направлению к себе одним движением. Чего делать нельзя, так это пилить сквозь филе. Если рыба плотная, режем тонко, если не очень, можно делать и более толстые куски. Режем все филе параллельно столу.

Омлет для суши

Для его приготовления нужны три яйца, соевый соус и рисовое вино (можно просто белое) плюс сахар. Жарить лучше на квадратной сковородке. Когда он слегка прожарится, скрутите в рулет и оставьте на сковороде. На свободную часть налейте новую смесь для омлета. Заверните в циновку и дайте остыть. Вот и готовы ваше блюдо, которое будет ничуть не хуже, чем если бы вы заказали суши в ресторане.

Где купить ингредиенты для суши?





Сегодня все для суши и роллов продается в крупных супермаркетах, например, в «Короне», «Алми», «Гиппо», «Евроопте». Если ваши поиски не увенчались успехом, то можно заказать суши уже готовые.

Выбираем соевый соус

Смотрите на состав. Если здесь всего четыре ингредиента (соевые бобы, соль, пшеница и вода), это «правильный» соус. Если же есть красители и консерванты, оставьте на полке.

Где заказать суши?





Заказать суши на дом в столице можно в суши-барах, чьи контакты представлены в каталоге TAM.BY . Также имеются специализированные сайты доставки роллов, коих великое множество. Приятного аппетита, точнее, Itadakimas.