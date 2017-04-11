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"Злыдні на тыдні": о задержании по подозрению во взятках 10 чиновников

12.04.2017 11:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Комитет государственной безопасности раскрыл масштабную коррупционную схему в Мингорисполкоме, по подозрению во взяточничестве задержаны 10 должностных лих, среди них — начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергей Барисевич.

"Злыдні на тыдні": о задержании по подозрению во взятках 10 чиновников
© Sputnik / Виктор Толочко
Коллеги не комментируют задержание чиновника в Минске

По информации Комитета госбезопасности, представителей власти подозревают в получении взяток и посредничестве во взяточничестве в крупном и особо крупном размерах. Чиновники за вознаграждение давали указания организациям, подчиненным Мингорисполкому, проводить закупки у частных коммерческих структур по завышенным ценам. Другие подробности расследования пока не раскрываются.

В чем подозревают задержанных чиновников?

Как ранее сообщал Sputnik, вопрос об исполняющем обязанности главы управления потребительского рынка, курирующего практически всю розничную торговлю в столице, руководством Мингорисполкома еще решается. Задержание Барисевича в ГУПР корреспонденту Sputnik комментировать отказались.

Кроме того, накануне стало известно, что у Барисевича в последние дни был "продлен отпуск", и на работе он не появлялся, в том числе и на совещании в Мингорисполкоме в понедельник.

Какой срок грозит взяточникам?

Все задержанные на данный момент находятся под стражей. По данному факту КГБ возбуждены уголовные дела по статьям 430 и 432 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Фигурантам дела грозит срок до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.

Кого задерживали раньше?

Некоторое время назад КГБ был задержан гендиректор ОАО "Ивацевичдрев", который организовал преступную схему по поставке на предприятие импортного сырья по завышенной стоимости через подконтрольные зарубежные компании. Ранее в феврале текущего года сотрудники КГБ задержали гендиректора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" во время получения взятки в особо крупном размере.

Подробную информацию о расследовании КГБ слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Очередное "громкое дело о взятках" комментируют ведущие программы "Злыдні на тыдні" на радио Sputnik Беларусь.

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