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КГК и Генпрокуратура хотят изменить планирование и разработку научно-технических программ

12.04.2017 12:51 — Разное | Ежедневник  
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КГК и Генпрокуратура хотят изменить планирование и разработку научно-технических программ

Комитет государственного контроля Беларуси и Генеральная прокуратура считают необходимым изменить порядок планирования и разработки научно-технических программ.

К такому выводу пришли участники совместного заседания коллегий КГК и Генпрокуратуры, на котором рассмотрены результаты контроля за эффективным использованием средств, выделенных на реализацию государственных и региональных научно-технических программ, а также за внедрением полученных результатов в практическую деятельность, сообщает БЕЛТА.

«Коллегия по сути является продолжением конструктивного разговора президента с научной общественностью, состоявшегося на прошлой неделе, – сказал председатель КГК Леонид Анфимов. – Глава государства поручил КГК и Генпрокуратуре объективно подойти к анализу выполнения научно-технических программ. Вместе с тем президент призвал исключить формальный подход к формированию научно-технических и научно-исследовательских программ».

По словам главы КГК, неоценима роль науки в выполнении задач социально-экономического развития страны. Поэтому ежегодно государство направляет значительный объем бюджетных средств на научные исследования и разработки. Так, только в 2015 году на эти цели было направлено более 2 трлн неденоминированных рублей. Вместе с тем на коллегии отмечено, что выделенные средства не всегда эффективно используются, пишет БЕЛТА.

Проблемы существуют на стадии формирования программ. Кроме того, не все научные разработки внедряются в производство. Комитетом госконтроля совместно с Генеральной прокуратурой в 2016 году осуществлена проверка Государственного комитета по науке и технологиям, Министерства сельского хозяйства и продовольствия и ряда научных учреждений. Проведен также мониторинг выполнения государственных и региональных научно-технических программ за 2011-2015 годы.

 
 
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Комитет государственного контроля Беларуси и Генеральная прокуратура считают необходимым изменить порядок планирования и разработки научно-технических...

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