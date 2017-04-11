Наезд произошел 12 апреля, в 07.30, на «верхнем» проезде проспекта Клецкова в Гродно. Об этом сообщили в ГАИ региона.





— Вблизи дома № 15 на нерегулируемом пешеходном переходе, оборудованном искусственными неровностями, Mazda совершила наезд на женщину, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована.





В ГАИ отметили, что с начала года на пешеходных переходах области произошло 23 ДТП с участием пешеходов, в которых 1 человек погиб и 22 получили травмы различной степени тяжести.