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В Гродно Mazda сбила на переходе женщину
Наезд произошел 12 апреля, в 07.30, на «верхнем» проезде проспекта Клецкова в Гродно. Об этом
— Вблизи дома № 15 на нерегулируемом пешеходном переходе, оборудованном искусственными неровностями, Mazda совершила наезд на женщину, — сказали в ГАИ.
В результате ДТП пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
В ГАИ отметили, что с начала года на пешеходных переходах области произошло 23 ДТП с участием пешеходов, в которых
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В результате наезда пешеход получила тяжелые травмы.
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