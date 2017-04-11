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В Гродно Mazda сбила на переходе женщину

12.04.2017 13:19 — Разное | Tut.by  
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Наезд произошел 12 апреля, в 07.30, на «верхнем» проезде проспекта Клецкова в Гродно. Об этом сообщили в ГАИ региона.


— Вблизи дома № 15 на нерегулируемом пешеходном переходе, оборудованном искусственными неровностями, Mazda совершила наезд на женщину, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована.


В ГАИ отметили, что с начала года на пешеходных переходах области произошло 23 ДТП с участием пешеходов, в которых 1 человек погиб и 22 получили травмы различной степени тяжести.

 
Теги: Гродно
 
 
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В результате наезда пешеход получила тяжелые травмы.

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