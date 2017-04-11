Следствие изучает исламистский след атаки на автобус дортмундской футбольной команды «Боруссия», сообщают в среду, 12 апреля, немецкие СМИ. По информации газет Süddeutsche Zeitung и Die Welt, телеканалов NDR и WDR, а также агентства dpa, признательная записка , найденная на месте взрывов у автобуса, начинается словами «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного».



Фото: Reuters

В письме упоминаются теракт на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года, а также утверждается, что немецкие самолеты Tornado в Сирии участвуют в убийстве мусульман халифата так называемого Исламского государства.

Поэтому с настоящего момента спортсмены и другие известные личности «в Германии и других странах-крестоносцах» значатся в «смертном списке «Исламского государства». Авторы подметного письма заявляют, что это будет действовать до тех пор, пока немецкие Tornado не будут выведены из Сирии и не будет закрыта американская авиабаза в немецком Рамштайне.

Эксперты призывают не делать поспешных выводов

По мнению экспертов, участвующих в расследовании нападения на автобус клуба «Боруссия», пока еще рано давать однозначную оценку найденной неподписанной записке, следует быть крайне осторожными из-за необычности случая. Допускается и версия того, что настоящий преступник пытается направить следствие по ложному следу, указывает агентство Reuters.

В то же время, как сообщает dpa, следствие проверяет подлинность второго признательного послания, написанного, возможно, в левацких кругах. По информации агентства, поздно вечером 11 апреля в интернете было опубликовано письмо, составленное в стиле объединения левацких, леворадикальных и левых автономных группировок Antifa. В нем утверждается, что нападение совершено на автобус футбольной команды как «символ политики «Боруссии».

Расследование нападения взяла на себя Федеральная прокуратура Германии, говорится в заявлении ведомства, опубликованном утром 12 апреля.