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Кадры с места взрыва около автобуса "Боруссии" появились в интернете
12.04.2017 13:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Накануне вечером в Дортмунде должен был состояться матч ¼ финала Лиги Чемпионов, однако
© REUTERS Kai Pfaffenbach Livepic
В результате инцидента пострадал защитник немцев Марк Батра, также полицейский, сопровождавший автобус на мотоцикле, пережил сильный шок.
На видео можно увидеть, как следователи осматривают место происшествия. По информации полиции Дортмунда, при взрыве была использована "серьезная взрывчатка". Предполагается, что взрывное устройство было заложено в ограждении возле автостоянки.
Матч ФК "Боруссия" против "Монако" состоится в среду в 19:45.
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Взрыв возле автобуса футбольного клуба "Боруссия" произошел накануне перед игрой с ФК "Монако". Смотрите на видео кадры с места происшествия.
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