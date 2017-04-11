Накануне вечером в Дортмунде должен был состояться матч ¼ финала Лиги Чемпионов, однако игра была перенесена из-за взрыва возле автобуса с немецкими футболистами, ехавшими на стадион.



© REUTERS Kai Pfaffenbach Livepic Взрывы у автобуса "Боруссии": перенесенный матч и таинственное письмо

В результате инцидента пострадал защитник немцев Марк Батра, также полицейский, сопровождавший автобус на мотоцикле, пережил сильный шок.

На видео можно увидеть, как следователи осматривают место происшествия. По информации полиции Дортмунда, при взрыве была использована "серьезная взрывчатка". Предполагается, что взрывное устройство было заложено в ограждении возле автостоянки.

Матч ФК "Боруссия" против "Монако" состоится в среду в 19:45.